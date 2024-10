«Dolarización endógena» y cierre del Banco Central

(ADN).- El presidente Javier Milei participó del cierre del Coloquio de IDEA en Mar del Plata, y en un discurso confirmó que avanza hacia la “dolarización endógena” y el cierre del Banco Central, tal como había dicho en campaña. También aventuró que el riesgo país “va a colapsar” y que cuando termine con la inflación “inducida”, se hará la salida del cepo.

En esta 60.ª edición del encuentro, Milei expuso frente a empresarios y economistas que pagaron entre $1.400.000 y $3.000.000, de acuerdo a si tienen o no membresía, para verlo y estar presentes en su alocución. También hubo políticos de su fuerza que desembarcaron para acompañarlo.

“El Banco Central no los va a molestar nunca más porque, conforme avance la dolarización endógena, va a haber un momento en que va a ser muy grande la operatoria en dólares, y en pesos muy chiquita, y cuando se dé esa situación vamos a estar en condiciones de cerrar el Banco Central y que los políticos nunca más en la vida puedan volver a estafarlos con el impuesto inflacionario”, dijo el Presidente al auditorio, en uno de los pasajes más fuertes de su alocución.

Entre varios dardos hacia los economistas críticos de su gestión, a los que suele denostar -hoy dijo que eran “econochantas mandriles”, que seguro no son herederos de Adam Smith, como él-, Milei ratificó los tres puntos principales de su plan de estabilización, con política fiscal (de déficit cero), monetaria (de emisión cero) y cambiaria (de competencia de monedas), y les dijo a los empresarios que no tengan temores por la apreciación del peso.

Tras aclarar que lo “más probable” es que la Argentina vaya a un modelo de moneda “mucho más apreciada”, les recomendó: “No van a tener una abrupta caída del tipo de cambio que no les permita ajustarse, no tengan miedo, pueden hacer transacciones en dólares o en cualquier otra moneda, eso no es un problema. Dejen de ser asustados por economistas que parece que murieron con los dinosaurios, resucitaron y mantienen las mismas costumbres que los dinosaurios”.

Como otro punto que elogió de su propio proyecto, el líder libertario dijo que el cambio en el esquema monetario y el camino hacia la emisión cero funcionaron, y que eso fue lo que impactó en la caída de los dólares paralelos. “El dólar de $1500 se cayó a $1100. Eso que parecía imposible lo hicimos posible”, arengó.

Convencido de que al país va a ingresar una “tremenda oleada de dólares” a través del RIGI, y sobre todo del sector del petróleo y el gas, el Presidente se mostró asimismo seguro de que el riesgo país va a seguir hacia la baja. “Tarde o temprano el riesgo país va a colapsar. Hoy está peleando por romper los 1000, parece que ahí también vamos bien. No es que está bajando por un problema de error tipo dos, a alguno la tintura le quemó el cerebro”, comentó, esperanzado con su plan económico y entre elogios que le giró al titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo -”yo creo en la motosierra pero Toto lo hizo mejor”-.

Cuando mencionó las supuestas virtudes de su régimen de inversiones, Milei reveló que él mismo se involucró en la reglamentación de la iniciativa aprobada a través de la Ley Bases. “Si no les gusta el RIGI, me pueden putear con todas las ganas. Metí las manitos ahí adentro, tengo los dedos sucios. Si eso es sobre lo que despotrican, sepan que es culpa mía”, comentó mientras reía.

Habló, por su puesto, sobre el camino descendiente de la inflación, siempre bajo el precepto de que es un fenómeno monetario. “Teníamos que terminar con la inflación. Sin lugar a dudas es clave tener un buen diagnóstico y afortunadamente, gracias a ese enorme equipo que lidera Toto Caputo, pudimos darle un golpe certero desde el primer momento. Noten que no la defino como la suba generalizada de precios, sino como la pérdida de poder adquisitivo del dinero. No tengo ese mal hábito que cree que es culpa de los empresarios que ponen precios altos. Me acuerdo de mi predecesor en el cargo, que decía que a la inflación la producían los diablos. Las fuerzas del cielo los mató a todos”, enfatizó.