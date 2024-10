Campo Grande: denuncia por malversación de fondos

(ADN). – El concejal de Primero Río Negro, Patricio Ñewin, presentó una denuncia ante la justicia contra el titular del Concejo Municipal de Campo Grande, Daniel Hernández, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos, por la compra de un terreno por 204 millones de pesos, de los cuales se pagó más del 50 %, sin que exista resolución, ordenanza o norma jurídica que lo autorice.

La presentación se realizó en la fiscalía descentralizada de Cinco Saltos, que depende del Ministerio Público Fiscal, previa intimación a Hernández, por nota firmada por Ñewin y la concejal Mónica Gunkel «para que revisara y dejara sin efecto la adquisición de bienes inmuebles por no cumplir con la normativa vigente»,

El concejal de Primero Río Negro, Patricio Ñewin, manifestó que “el presidente del Concejo incumple como primera medida, con el artículo 161 de la Carta Orgánica Municipal, ya que no existe norma jurídica que lo autorice a realizar la compra de terrenos en las condiciones que lo hizo. No tiene facultades para firmar ese convenio” y dijo que “más allá de estos graves incumplimientos, este hombre pretende comprar lotes que carecen de identificación catastral, título de propiedad o algo que respalde la titularidad de los mismos y que además no tienen ningún tipo de infraestructura de servicios”.

También explicó que habría un pago de sobreprecio ya que el municipio estaría comprando 5448 metros cuadrados de superficie a 204 millones de pesos, cuando el valor de mercado indica que el precio a pagar en ese sector por una hectárea (10.000 metros cuadrados) oscila entre los 15 y 20 millones de pesos.

Agregó Ñewin que “por supuesto que estamos de acuerdo en la compra de tierra para incorporar al municipio para acompañar el crecimiento de nuestro pueblo y destinarla a la construcción de viviendas, radicación de empresas que generen mano de obra, instalación de establecimientos educativos, de salud o seguridad, pero debemos hacerlo cumpliendo con la ley”.