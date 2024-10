Argentina tiene la renta petrolera más baja de la región

(ADN).- Argentina es el único país de la región que, pese a ver otorgado diversos beneficios a esa actividad, tiene hoy la menor recaudación fiscal. La participación estatal en la renta petrolera es la más baja de la historia y el peor registro de la región. ¿Quién se queda con las ganancias?

Una investigación realizada por ACIJ que analizó, a más de una década del comienzo de la explotación del yacimiento Vaca Muerta, la política fiscal argentina en este sector a lo largo de los años y comparado con países vecinos. Los datos muestran que, mientras a principios del milenio las petroleras tenían ganancias brutas por US$ 3.400 millones anuales, en los últimos años ascendieron a US$ 6.700 millones. En contrapartida, los ingresos fiscales pasaron en igual periodo de US$ 5.400 millones anuales a ubicarse en US$ 2.700 millones anuales.

De esta manera “la participación del Estado argentino en la renta de los hidrocarburos resulta ser la más baja en términos históricos y la menor en comparación a otros países de la región”.

De esta manera, el informe al que accedió este medio indicó que si bien “desde la pandemia y la guerra en Ucrania, los precios de los commodities se incrementaron con fuerza, fenómeno que se acentuó recientemente tras el conflicto en medio oriente, y como consecuencia la renta petrolera acompañó este movimiento”, a nivel local “las distintas administraciones gubernamentales vienen implementando una serie de reformas fiscales que perjudican su participación” siendo en la actualidad “el país con menor carga fiscal sobre la renta hidrocarburífera de la región” por detrás de países como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y México.

Quién se queda con la renta

Como resultado de las reformas fiscales para beneficiar al sector petrolero, actualmente el Estado argentino es el que menos renta captura en la región ubicándose, además, en niveles mínimos para la comparación histórica.

Así lo señaló un informe realizado por especialistas de la Asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que analizaron -a diez años de la puesta en marcha del proyecto Vaca Muerta principal desarrollo nacional de la actividad- la política fiscal aplicada a este sector, comparando la situación con otros países del continente.

“El régimen fiscal argentino no solo contrajo la participación del Estado en la renta, sino que además lo dejó por detrás de la región en términos de carga fiscal sobre el sector”, se destacó en el documento firmado por Malena Vivanco, Natalia Segura Diez, Natán Spollansky, Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti.

Entendiendo que el sector petrolero tiene la particularidad de producir rentas (diferencia entre el precio de mercado y el costo de producir un barril) debido a su carácter monopólico y a las diversas productividades del recurso, la pregunta central radicó en cómo se distribuye ese excedente económico y quiénes se lo apropian. A modo de ejemplo: producir un litro de petróleo crudo (materia prima de la nafta que se comercializa en las estaciones de servicio) tiene un costo de aproximadamente US$ 0,1, mientras que su precio de mercado alcanza los US$ 0,5, la cuestión es entonces cómo se distribuye ese excedente de US$ 0,4.