Sesiona la Legislatura y trata la nueva ley de Ministerios

(ADN). – Con más de 17 proyectos de ley en estado parlamentario, sesiona hoy la Legislatura, a partir de las 9, que además tiene en su Orden del Día más de 350 proyectos de Comunicación y Declaración, todo un record. Se espera que se convoque a otra reunión dentro de algunas semanas para continuar con el tratamiento de proyectos de ley que quedaron en tratamiento, entre ellos el que propone declarar a la Educación un servicio esencial, del legislador del PRO, Juan Martín, que fue sacado de la lista de hoy ayer poco después del mediodía, en el medio del repudio de UnTER y otros gremios del frente sindical.

Para consideración en segunda vuelta, se tratará el proyecto de ley que impone el nombre «Ceferino Namuncurá» al gasoducto de

la región sur de la provincia, para transporte de gas natural de 365 kilómetros de longitud, ejecutada en el marco del Plan Castello.

Luego será el turno de la Ley de Ministerios, enviada por el Ejecutivo, em única vuelta, para seguir con otras iniciativas como la disolución y liquidación de la Agencia de Innovación y Economía del Conocimiento «Río Negro Innova»; también otro proyecto para la a disolución y liquidación de los entes EN.DE.MA.S, EN.DE.CIC, ECO-Río Negro y el Ente Provincial denominado “Corporación para el

nico.

Por otro proyecto se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles de la ex empresa Galme pesquera que se destinarán al «Proyecto de Puesta en Valor y Recuperación de la Costanera de San Antonio Oeste».



Se tratará también la iniciativa qye sustituye en forma integral el texto de la ley P nº 4142 – Código Procesal, Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro.



Corresponde al expediente 96/2024, tratar la prohíbición de cualquier modo de comercialización y/o venta al público, mayorista o minorista, venta ambulante, y uso particular de todo elemento de pirotecnia, cohetería de estruendo y globos aeroestáticos, sea éste

de venta libre o no, y/o su fabricación en el territorio de la Provincia de Río Negro. Prohíbe su venta a menores de 16 años.