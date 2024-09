Rivero pidió terminar con «30 años de desaciertos»

(ADN). – Ariel Rivero presidente de Primero Río Negro, señaló en reunión con dirigentes y referentes del sector, que “es momento de que alguien le ponga sentido común, que actúe con humildad, que convoque a distintos sectores para que en Río Negro terminemos con 30 años de desaciertos, de más de lo mismo, de seguir haciendo catarsis, de juntarse con el solo objetivo de una elección y después dejar que todo siga igual, es tiempo de que alguien ordene las cosas, que trabaje en la generación de empleo, en el progreso de nuestro pueblo y en el desarrollo de nuestra riqueza para propender al bienestar general”.

«Lógicamente que va a costar, que no es tarea sencilla, pero hay que empezar a hacerlo con esa premisa, volviendo a ilusionarse a soñar, a planificar y a cumplir objetivos. Esto se logra con compromiso, gestión, seguimiento, hablar con propiedad, estar en el territorio, ordenar y no se puede hacer con un gobernador caminando la provincia en soledad y un gabinete aburguesado. Todos los que nos hemos sumado a Primero Río Negro, estamos preparados para enfrentar este desafío. Primero Río Negro va a hacer historia en la provincia”, señaló el ex intendente de Campo Grande.

Rivero estuvo de recorrida por Viedma, Conesa, San Antonio, Ramos Mexía y Valcheta y pidió que “la tarea de los hombres y mujeres de bien de la política, de los que reivindicamos la política; hoy en día es jerarquizarla, prestigiarla, en el convencimiento que es la herramienta de la democracia para transformar realidades y hoy encontramos a viejos y jóvenes rionegrinos que en su gran mayoría han perdido las esperanzas y las ilusiones y nuestra tarea es contarles que es posible cambiar el rumbo, que es posible armar un sostenible, real y verdadero proyecto para Río Negro”.