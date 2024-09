La educación esencial «cercana el derecho a huelga»

(ADN). – Para SITRAJUR votar a favor la ley que propone declarar esencial a la Educación en Río Negro, es un eufemismo para limitar y cercenar el derecho de huelga que tiene rango constitucional y en «lo concreto es que no implica ningún aumento del presupuesto educativo, ni compromiso alguno de mantenimiento adecuado y a tiempo de las instalaciones, de construcción de nuevas escuelas y mucho menos de los salarios», señala un documento dado a conocer por la Comisión Directiva Central del sindicato judicial, en momentos en que la Legislatura debatía el proyecto presentado por Juan Martín, del PRO.

«Es evidente que el poder de compra de la totalidad de los salarios y en particular de los salarios docentes, no es el mismo que hace tan solo dos años, cuestión de lo que no se hacen cargo los gobiernos responsables de esto como el provincial y el nacional. Ahora sí avanza

presurosos en limitar derechos y restringir la legítima protesta subidos a una ola de clima de época yendo mas rápido incluso que el gobierno de LLA», dice SITRAJUR.

Agrega que «está muy claro que no han revisado la historia reciente de nuestro pueblo que ha sufrido estos embates neoliberales o neoconservadores y no sólo los ha resistido, sino que los ha revertido, y muestra de eso es la caída libre de la imagen positiva presidencial. Este proyecto no es otra cosa mas que la limitación a la mínima expresión de un derecho fundamental de la democracia y una verdadera afrenta antipopular».