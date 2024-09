Esencialidad: para la UCR «falta un debate serio»

(ADN). – El bloque de la UCR, se manifestó sobre la discusión parlamentaria en la sesión de hoy, sobre la ley de esencialidad de la educación y señaló que este tema no es semántico, porque lo Constitución y los tratados, pero aclaró que «sí tenemos para objetar el carácter punitivo de este proyecto. No estamos hablando de un debate serio para mejorar la educación, no hablamos de proceso de enseñanza ni de contenido pedagógico”.

Lorena Matzen expresó que «acordamos con lo que dicen los artículos 1 y 2 pero no terminamos de digerir el 3, el 4 y el 5. Porque no se garantiza la aplicabilidad de esta ley, no se garantiza el fin pedagógico» y explicó que la UCR pidió trabajar en el articulado de la ley. «Acompañamos el proyecto en general pero objetamos los artículos en los que no estamos de acuerdo. Consideramos que deben sumarse modificaciones en segunda vuelta. Si no se incorporan estas modificaciones, no tendrá nuestro apoyo”, adelantó la legisladora.

A su vez, Ariel Bernatene, presentó las suferencias del radicalismo de modificación del proyecto y planteó que las propuestas pedagógicas elaboradas por los docentes durante los días de paro sean reconocidas oficialmente y se integren a sus antecedentes profesionales, considerándose en los méritos de clasificación”.

“Además proponemos que aquellos docentes que cumplan el rol de directivos reciban el pago por el cargo desempeñado esos días y que haya compensación para el personal no docente durante los días de paro”, indicó Bernatene.

El bloque también propuso crear el adicional con carácter no remunerativo no bonificable, que “será destinado al personal docente y no docentes que durante el paro o medidas de fuerza continúen cumpliendo con su rol de acompañar las trayectorias escolares continuas y completas.”, expresó Bernatene y aclaró que este ítem será percibido únicamente por aquellos que se encuentren frente al curso o a cargo de instituciones educativas, excluyendo a quiénes estén bajo licencia, relevo o adscripción.