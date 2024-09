Enojo libertario con la jubilación millonaria de Scioli

(ADN).- El periodista favorito del presidente Javier Milei salió con los botines de punta contra la jubilación de privilegio de Daniel Scioli. «Me tienen las pelotas como dos fititos» dijo Alejandro Fantino en Neura, su radio, al ver que el funcionario cobra más de cinco millones de pesos por su paso por la vicepresidencia. Esto activó las redes libertarias e hicieron explotar la indignación en el público anti casta.

La discusión se da además, en el contexto del veto presidencial a la reforma jubilatoria.

Fantino criticó la doble moral del secretario de Turismo: «Devolvé la jubilación de privilegio, no seas rata», le exigió. El periodista dijo sentir «profunda desilusión» por enterarse de que Scioli volvió a cobrar la jubilación de privilegio por su gestión como vicepresidente, la que había dejado de percibir cuando era embajador en Brasil.

La revista Noticias reveló que el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes cobra $ 8.488.568,74 por mes, pero Scioli dice que por los descuentos son $ 5.169.492 en mano. Además, recibió un retroactivo de algo más de 12,5 millones de pesos.

«Esto es lo que yo digo, lo que planteo: la doble moral con la cual a mí me tienen las pelotas ya no infladas sino directamente con el tamaño de dos Fiat 600», se enojó Fantino. «¿Qué quieren que les diga? El término ya ni siquiera es asco, ya empieza a ser cansancio», agregó.

«Me llama poderosamente la atención de Scioli. O no, que se yo. Esto es una desilusión, no tiene que hablar más Daniel, fuera de carrera Daniel. Si esto es así, si vos estás cobrando cinco palos de jubilación de privilegio, se rompió la lanchita Daniel», ironizó el conductor respecto al pasado motonauta del funcionario. «De la doble moral no se vuelve», añadió.

«Ya los libertarios lo tenían medio ahí en observación por haber sido todo lo que fue desde el menemismo a hoy. Y ahora resulta que Milei sale a decir que deja la jubilación de privilegio y este tipo cobra cinco palos, seis palos», cuestionó el periodista. «Además, la verdad Daniel, tenés para vivir vos, tus hijos, los hijos de tus hijos, cincuenta generaciones de Scioli. ¡Qué país de gente de mierda, boludo! Cómo viven todos del Estado», lamentó.

«Gente así es gente parásita del Estado. Yo estoy harto, estoy quemado, estoy hinchado las pelotas, estoy podrido, estoy cansado, no aguanto más», continuó Fantino, que comparó la situación de Scioli con la jubilación de privilegio que percibe Cristina Kirchner.