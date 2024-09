Bloque Provincias Unidas: Crexell sí, Silva no

(ADN).- Se formalizó hoy el nacimiento de un interbloque en el Senado bautizado “Las Provincias Unidas”. Es un espacio -que venía en conformación- de legisladores denominados «dialoguistas» con demostraciones de cercanía al gobierno nacional. La bancada finalmente tendrá seis integrantes, y no diez como se especulaba.

Por caso, la rionegrina Mónica Silva (JSRN) no será parte. En cambio su par neuquina, Lucila Crexell, sí. Afuera también quedaron los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano. También la cordobesa Alejandra Vigo, quien se mantiene en Unidad Federal.

Silva optó por continuar con su rol actual, con diálogo abierto con todos los bloques, y enfocada «en la defensa de los intereses de los rionegrinos», destacó.

El bloque estará integrado por Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) quien oficiará de presidente, Edgardo Kueider (Entre Ríos), Alejandra Vigo (Córdoba), Juan Carlos Romero (Salta), Lucila Crexell (Neuquén) y Edith Terenzi (Chubut).

La nueva conformación viene gestándose desde enero, pero en las últimas semanas tomó temperatura cuando recibió el impulso del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pero no logró la potencia esperada. El mandatario no tuvo el respaldo de sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck, de Santa Cruz, Claudio Vidal, ni de Neuquén, Rolando Figueroa. La llegada de Crexell no habría estado consensuada con «Rolo» con quien la relación se quebró tras el acuerdo en solitario de la senadora por el voto a la Ley Bases a «cambio» de la embajada en la Unesco, cosa que aún no se concretó.