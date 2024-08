Santa Cruz absorberá el pago de Ganancias de estatales

(ADN). – El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, destacó que «el salario no es ganancia, así que los trabajadores de Santa Cruz no pagarán ganancias. Ahora es el momento de sostener con hechos lo que he defendido toda mi vida”, al reunirse con el titular de ATE nacional Rodolfo Aguiar y comunicarle que los empleados públicos santacrucenos no afrontarán el pago del impuesto, al tiempo que el dirigente sindical señaló que el resto de los gobiernos provinciales deberían imitar esta medida «hasta que este injusto tributo vuelva a derogarse”.

“Es un logro significativo. Se trata de una medida que debieran imitar el resto de los gobiernos provinciales hasta que este injusto tributo vuelva a derogarse”, dijo Aguiar.

Agregó que «Ganancias volvió como un impuesto a los pobres, y a partir de las últimas modificaciones, en la Patagonia comprende a un número mayor de trabajadores”., y que «esta medida no sólo impedirá una rebaja en los salarios, sino que evitará el éxodo de profesionales y de un recurso humano altamente formado que hasta aquí por este tributo era alcanzado”.

La medida del gobierno de Santa Cruz, beneficiará a más de 12 mil trabajadores activos y jubilados alcanzados por el gravamen y el Estado provincial absorba el costo de 650 millones de pesos mensuales por el pago del impuesto-

“Tenemos que valorar una decisión política que beneficia de manera directa a los trabajadores, pero que también garantiza que no se resientan las prestaciones que brinda el Estado”, apuntó el Secretario General de ATE Nacional.