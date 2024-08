Pesatti: el Gran Acuerdo «no sirvió para nada»

(ADN).- El vicegobernador Pedro Pesatti aseguró que el Gran Acuerdo “no sirvió para nada”, y agregó que con “la identidad exclusiva de Juntos, se hubiera tenido más votos”. De todos manifestó que le hubiera gustado que se mantuviera la alianza electoral porque “se hizo mucho esfuerzo”.

En ese sentido aventuró que en 2025 hay que «revitalizar el provincialismo», vaticinó que Juntos liderará ese proceso electoral y dio luz verde a su candidatura a senador.

Pesatti insistió -en una entrevista con el diario Río Negro-, en la condición de la fuerza provincial que intergra “como movimiento”, y planteó la “la necesidad de olvidar las diferencias y acentuar las afinidades, a pesar de la tendencia sectaria de los partidos”.

-¿Y el proceso electoral del año próximo?.

Lo veo a Juntos muy fuerte como para poder liderar esa elección y ganarla. Seremos la única fuerza que puede hablar de futuro, y el resto tendrá que hablar siempre del pasado.

-¿Será una participación de JSRN sin acuerdos con otros partidos?.

Eso se verá, pero creo que tenemos que volver a revitalizar el hito ideológico del provincialismo. Cuando nos apartamos, perdemos y hoy lo estamos recuperando.

-¿Cómo se vé liderando ese proceso, como candidato al Senado?.

-Se verá. Es algo que hemos hablado con el gobernador, incluso hace como cuatro años. El año que viene se verá si sirve que sea candidato.

-¿Le gustaría ir al Senado como representante de Río Negro?.

Por supuesto. Sí, cómo no. Si me toca cumplirlo, será como lo hizo Alberto (Weretilneck) y también Mónica (Silva). En mi caso, tengo una profunda convicción de que el Senado es el lugar donde están representadas las provincias y no los partidos políticos.