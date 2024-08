Hay que transformar a Río Negro en una provincia minera

(ADN). – El legislador Facundo López, habló en la audiencia por la mina Calcatreu, en Jacobacci, y destacó que estamos convencidos, convencidos, «como lo dice el gobernador Alberto Weretilneck, que somos una provincia con minerales, pero estamos dispuestos a transformarla en una provincia minera», Indicó que Río Negro tiene dos de las cosas más importantes que el mundo hoy necesita: energía y alimentos» y precisó que «a las dos la podemos exportar, que a las dos la podemos desarrollar y podemos hacerlo de manera sustentable»

El presidente de la bancada oficialista, trajo a colación referencias de Cristina Fernández de Kirchner y del extinto gobernador Carlos Soria, sobre la necesidad de explotar la minería y enfatizó en que «estamos cansados del doble discurso, de la doble moral o de la doble vara, porque se llenan la boca con el discurso sobre los pueblos rurales,, pero no hay que permitir que se vayan del campo a la ciudad, hay que lograr que el poblador rural viva igual que el poblador urbano. Y la verdad, todo lo que estamos exigiendo para que haya una vida igual que en la ciudad, requiere de minería para que haya panel solar, requiere de minería para que haya gas y requiere de la explotación de los hidrocarburos».

López también indicó que plantear esta dicotomía «es engañar y mentir a la gente» y agregó que «nosotros queremos desarrollos sustentables, queremos el mejoramiento de vida de todos los habitantes de Río Negro, y para eso requerimos y necesitamos utilizar los recursos que la naturaleza nos brinda. Es mentira también esta puja de que venimos a llevarnos el agua, que venimos a contaminar el ambiente. Si uno tiene alguna enfermedad, va al médico y le dice lo que siente, el médico lo evalúa, le hace los estudios y le da el diagnóstico y le dice cómo se tiene que tratar. Y nosotros no ponemos en duda eso. Ahora, venimos a una audiencia pública, escuchamos al hidrogeólogo, escuchamos al geólogo, escuchamos a la Universidad de Río Negro, a la Universidad del Agua, a la empresa, escuchamos a todos los que saben y nos dicen que el proyecto es sustentable, que el agua no se afecta, que el agua no es para consumo humano, pero a su vez no es de la cuenca»-

«Estamos acá estamos en una audiencia pública, escuchamos a la gente, no estamos dispuestos a hacer absolutamente nada de nada que perjudique a nadie. Nosotros queremos hacer lo único que nos pidió el gobernador Alberto Weretilneck, transformar la provincia de Río Negro, generar trabajo, generar desarrollo, generar federalismoy generar inclusión», y afirmó que «no buscamos ni más ni menos que el desarrollo. Estamos convencidos y coincidimos con la doctrina social de la iglesia, que se quiere un movimiento social ascendente». Aclaró al mismo tiempo que «no estamos de acuerdo con ese sector que lo que fomenta es el pobrismo, porque les conviene que haya más pobres, que tengan menos capacidad, que tengan menos independencia y menos libertad para poder manejarlo. Y nosotros lo que queremos es que cada uno de todos los rionegrinos tengan la posibilidad de desarrollarse».