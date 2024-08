«Hay más de 10.000 personas sin comida en Cipolletti»

(ADN).- La dirigente social cipoleña, Lila Calderón, criticó a los concejales de la ciudad por rechazar el proyecto de emergencia alimentaria que la Asamblea Multisectorial y organizaciones sociales agrupados en la UTEP y el FOL. «Gobiernan para una élite» apuntó, y dijo que los ediles «no pasan hambre ni frío».

La ciudad de Viedma declaró la emergencia, pese a que la provincia se opone. Muchos municipios están en ese debate.

Calderón insistió en la gran necesidad por alimentos que se vive en los barrios, lo que desata una crisis social que no es ajena a la realidad de la provincia y del país, y aseguró que actualmente son 10.000 las personas en Cipolletti «sin comida».

«La verdad es indignante, yo estoy muy enojada, entiendo lo que dijo la presidenta del Concejo, que es una responsabilidad del intendente de la ciudad, pero para ellos no hay pobreza, todo el mundo está siendo asistido, cuando nosotros que estamos en los barrios sabemos que no. Anoche mismo salimos a asistir a vecinos y vecinas que están en situación de calle con viandas porque del municipio no hay nada», declaró.

Rechazo polémico

La Comisión de Gobierno en la que se trató la propuesta le había dado despacho unánime de sus seis integrantes. Pero en la sesión, el oficialismo presentó un informe y detalló el proceso que siguió el proyecto vecinal. Los concejales se apoyaron en los documentos del Ejecutivo y así fundamentaron a su voto en contra.

La decisión generó enojos e insultos en el recinto.