Crisis: el DNU de la SIDE y las reformas políticas

(ADN).- Después de la adversa semana parlamentaria que atravesó el oficialismo, ahora tiene que revertir el escenario, en un contexto de crisis interna por la ascendente pelea entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel. Mientras que están contrarreloj con las reformas políticas, en el Senado se ven imposibilitados a avanzar con la Boleta Única de Papel (BUP) porque la oposición amenaza con voltear el DNU de fondos reservados de la SIDE y sancionar el proyecto de financiamiento universitario.

Los «dialoguistas» le quieren dar una oportunidad al Presidente con la posibilidad de negociar un veto parcial de jubilaciones.

Según dejan trascender puertas adentro, los senadores tienen la intención de sesionar este jueves 29 por el proyecto de BUP, que ya tiene media sanción de Diputados desde el 2022.

Los desacuerdos que trabaron la carrera de esta reforma sufrieron idas y vueltas desde que terminó el receso invernal, pero finalmente el Gobierno cedió con eliminar el casillero de lista completa para abrir paso a un acuerdo. Así lo confirmó la rionegrina Mónica Silva, quien lideraba la queja ante los intereses del gobernador Alberto Weretilneck. «Es más que probable que vaya a haber sesión de Boleta Única este jueves», afirmaron del entorno de la senadora en diálogo con BAE Negocios.

Sin embargo, las decisiones en torno a este proyecto se vieron obstaculizados por la agenda colmada que arrasó la semana pasada y fuentes allegadas a la vicepresidenta Victoria Villarruel todavía lo ponen en duda. Una vez más, se encuentran entre la espada y la pared para evitarle otro disgusto al presidente Javier Milei al mismo tiempo que intentan darle lugar a su cronograma.

Con el rechazo de Diputados, la Cámara alta ahora tiene el poder de decidir si derogan o no el decreto de necesidad y urgencia 656/2024 que le designó $100.000 millones para fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia, a cargo de Sergio Neiffert. El jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, adelantó el jueves pasado, tras aprobar por más dos tercios el proyecto de movilidad jubilatoria, que intentarán imponerlo en «la próxima sesión».

«La Boleta Única tendría que haber sido resuelto la semana pasada, pero no se pudo por tiempo, y ahora estamos atrapados con ese tema porque te abren el recinto y te meten DNU, financiamiento universitario y etcétera», confiaron a este diario fuentes parlamentarias del despacho de Presidencia.

La vice tampoco tiene herramientas negociadoras, por el momento, para evitar otra derrota. No solamente las mayorías hablaron por sí solas, sino que además el Ejecutivo no parece moldeable a la hora de ceder con los pedidos. Trascendió que los senadores «dialoguistas» definirán si rechazan o no el DNU de la SIDE en base a si Milei veta total o parcialmente el proyecto jubilatorio, con la esperanza de que mantenga el empalme del 8,1% y descarte solo los artículos 2, 4 y 10, como pretendieron para el dictamen. «El Presidente fue claro: el veto es total», reafirmaron fuentes oficiales ante la consulta de BAE Negocios este lunes. Sin embargo, una fuente de la mesa chica de Milei deslizó hoy que «no descarta» un veto parcial. Tienen 10 días hábiles para definirlo.

En tanto que en Balcarce 50 esperan para hoy el comunicado del Senado para gestionar el veto, los partidos «dialoguistas» se guardan al silencio sobre qué va a suceder con el DNU de los fondos reservados. «Que no te quepa duda que va a ser recontra rechazado», había asegurado un senador radical disidente a este medio el jueves pasado. Ahora todo puede cambiar y allegados a Villarruel dan a entender que la decisión también depende de las conversaciones entre Milei y Mauricio Macri. En Diputados, él bajó la orden -de la mano de los gobernadores de Juntos por el Cambio- para que lo bajen.

Mientras esperan que Milei avance con su facultad constitucional, la Bicameral de Inteligencia ya está constituida para empezar a auditar el destino de esos gastos discrecionales. El veto de Milei puede tardar unos días, y mientras tanto en el Senado se encuentran en la encrucijada de si convocar o no para BUP el jueves, a riesgo de que la oposición trate el DNU de la SIDE sobre tablas. Para hacerlo, necesitan 2/3 de mayoría: después de la semana pasada, aparenta ser un escenario más que viable.

Esto apurará las definiciones por el veto, ya que cuentan con un reloj que les juega en contra si quieren sesionar BUP antes de que termine agosto. Las reformas políticas no podrán tratarse en 2025 porque es año electoral, y con el regreso del proyecto a Diputados con modificaciones se dilatará su aprobación. A eso se suma la intención de eliminar las PASO y presentar un proyecto para modificar la ley de financiamiento de partidos políticos, además de Ficha Limpia -que ya está en su curso en Diputados-.

Por otro lado, el proyecto para aumentar el presupuesto universitario -también con media sanción de Diputados- es otro de los temas prioritarios en la agenda opositora y quieren imponerlo esta semana. Sin embargo, la comisión de Educación todavía no está constituida y esta debe tratarlo junto a Presupuesto. Nuevamente, la posibilidad de tratarlo sobre tablas con una holgada mayoría no queda fuera de las posibilidades. Una vez que se sientan en el recinto, todo puede pasar.