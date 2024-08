Conflicto en Bariloche con los jueces de Faltas

(ADN). – El juez de Falta de Bariloche Gustavo Contín, denunció desde hace un tiempo el vaciamiento de su Juzgado por parte del intendente Walter Cortés, quien declaró vacante ese cargo y el del Juzgado de Faltas de Tránsito, a cargo de Débora Bietti.

La situación, como no podría ser de otra manera, no duró mucho tiempo para que desencadenara en conflicto interno en el municipio que ahora le cayó a los concejales, para tomar conocimiento y tomar alguna resolución.

No fueron neutras las declaraciones del juez de Falta, Gustavo Contín en Radio Con Vos Patagonia, quien denunció presiones luego de inspecciones, algunas de años atrás, realizadas a distintos espacios del Sindicato de Comercio.

Según se explicó, con esos antecedentes el Intendente resolvió retirar a los dos oficiales de justicia con los que contaba Contín y así paralizar el accionar de esa oficina.

El conflicto penetró todos los vericuetos oficiales y políticos de la ciudad, hasta que ayer los dos jueces de Falta, Gustavo Contín y Débora Bietti, expusieron ante la Comisión de Gobierno y Legales.

Se conoció sobre esta reunión que a los funcionarios no les fue bien con los concejales, en cuanto a la resolución que pudiera tomar el Concejo y no tardaron en aparecer los comentarios en las redes sobre «el lavado de mano» de los ediles.

Sin embargo no todos actuaron del mismo modo y salvaron la ropa los concejales Facundo Blanco Villalba de Primero Río Negro y Leadro Costa Brutten (IB).

Blanco Villalba (PRN) señaló que «muchas veces los dedos controladores del Intendente avanzan sobre poderes que no le competen”, y recordó que todavía se espera por un dictamen de la Asesoría Letrada del Ejecutivo, que no se expidió las medidas del intendente sobre los jueces de Faltas, al tiempo que se refirió a un dictamen del asesor legal del Concejo que demostró que no existe vacancia en los juzgados y que Cortés se atribuyó facultades que no le son propias y alertó sobre las consecuencias “si dejamos que un Poder Ejecutivo haga lo que quiera sobre el resto de los poderes”.

Por su parte Leandro Costa Brutten (IB) apuntó contra algunos de sus colegas concejales que acusó de ser “aliados” al oficialismo y expuso que “no solo nos preocupa el intento del Ejecutivo, sino lo que mueve a pedir la remoción de los jueces y tiene que ver con conflictos de intereses” y denunció que los inspectores municipales otorgan plazos extroardinarios de 150 días a favor del Sindicato de Comercio para que regularicen su situación, en un accionar al que no acceden los demás contribuyentes “a los que clausuran”.

Sin definiciones, la reunión continuó con exposiciones de los jueces de Faltas, Contín y la abogada Griselda Ingrassia, en nombre de Débora Bietti. invitados participar de la reunión del Concejo para exponer sobre este conflicto en ciernes, que alertaron sobre el peligro que los concejales cedan competencias propias a la órbita del Ejecutivo municipal.

Con información de Radio Con Vos Patagonia