Confini adelantó que se cayó el hidrógeno verde

(ADN). – La secretaria de Energía y Ambiente de la provincia, Andrea Confini, confirmó que el proyecto de instalar una planta de hidrógenos verde en Sierra Grande, fue descartado por la empresa australiana Fortescue y que las tierras que se habían comprometidas «no cedidas» ya fueron devueltas a la provincia.

Explicó que hoy existe un cuadro mundial energético que atenta contra este emprendimiento, y que no hay demanda para comprar este tipo de energía y que los grandes proyectos de hidrógeno verde no tienen financiamiento, porque no hay demandas. Indicó además que hay sustitución con el hidrógeno sustentable, donde la enegía que se transporta no es necesariamente renovable y agregó que el tema del hidrógeno dio un giro importante.

Confini, en declaraciones a Radio Raíces de Viedma, señaló asimismo que ante esta situación la empresa Fortescue, cambio el negocio, y seguirá desarrollando el estudio ambiental en la meseta de Rentería, en la provincia, para la instalación de un parque eólico, que también proyecta en Chubut.

Cabe recordar que la gobernadora Arabela Carrera, impulsó en el 2022, un proyecto para instalar una planta de hidrógeno verde, en Sierra Grande, adonde la empresa australiana desembolsaría 8400 millones de dólares para generar hidrógeno verde a escala industrial, que podría generar generaría 15.000 puestos de trabajo directos y 40.000 indirectos.