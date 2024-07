«Tenemos militares por debajo de la línea de pobreza»

La falta de presupuesto es una molestia constante dentro de las Fuerzas Armadas. Los altos mandos militares reciben quejas constantes de parte de sus subordinados porque los recursos escasos que asignan a penas sirven para el día a día.

Un importante cuadro del Ejército afirmó a LPO que «básicamente tenemos el presupuesto para funcionar, para el día a día, para adiestrarse y eventualmente operar es absolutamente insuficiente».

Para buena parte de la fuerza militar, es una contradicción enorme que el gobierno hable de de comprar submarinos o confirme la adquisición de los F-16 mientras no hay posibilidad de cumplir con gastos básicos. «Son millones y millones de dólares y no tenés la más mínima posibilidad de poder mantenerlos o utilizarlos con el presupuesto actual», señaló.

Tenemos Fuerzas Armadas en las cuales no le podés dar de comer a la gente, no tenés plata para pagar ni siquiera los servicios básicos en los cuarteles y en las bases, hablamos de servicios de luz, gas, agua, no tenés plata para comprar los uniformes o para el combustibles para los vehículos.

«El presupuesto no alcanza ni siquiera para reparar lo poco y malo que tenemos, para hacer las patrullas en el mar, las campañas del ejército, para volar o para hacer la campaña antártica», desarrolló la fuente que conoce de adentro los números de las Fuerzas.

«No hay manera de que alcance pero estamos frente a la dicotomía supuestas compras millonarias en dólares de nuevos medios que obviamente hacen falta. Debería haber un sinceramiento», agregó.

Otra fuente que habla con las cúpulas castrenses agregó a LPO que «al ministro anterior le presentaron un informe en el cual las Fuerzas Armadas estaban en capacidad de sostener 20 minutos un combate por falta de municiones. Entonces se armó un plan de adquisición de munición en la gestión anterior, que debería continuarse».

Otra preocupación está relacionada a la baja de los sueldos que provoca una sangría de gente en las tres fuerzas. «Se van porque no les alcanza la plata, hay un gran porcentaje del personal que está debajo de la línea de la pobreza».

«Estamos sufriendo la fuga de gente muy capacitada que se va a trabajar tentada por la actividad privada como pilotos que se van a líneas aéreas o marinos que se van a la marina mercante o la pesca. Inclusive el personal de baja jerarquía (soldados o cabos) que se pasan a las fuerzas de seguridad», agregó la fuente consultada.

«Esto hace que mucha gente en la que se invirtió mucho tiempo en prepararlos se terminan yendo y tiene un impacto en la Defensa. Se pierde recurso humano que lleva muchos años reemplazarlo», agregó.

Los uniformados remarcan que emblemas como La Fragata Libertad son aprovechados al máximo por los políticos, pero detrás de eso hay una falta de recursos que obligan a los marineros a pagarse su propia comida.

El sitio especializado Zona militar hizo un informe en el que destaca que Argentina necesita una mejora de su situación presupuestaria. Entre 2017 y 2022, el gasto en Defensa se contrajo en unos USD 1.000 millones. A su vez, para el año 2022, un 41% del gasto total (USD 2.039 millones) estuvo relacionado con compromisos previsionales.