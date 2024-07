Mañana habrá reunión de paritaria docente

(ADN). – El gobierno y la UnTER se volverán a ver las caras mañana cuando se cumpla la convocatoria oficial a una reunión paritaria, luego de fracasados intentos anteriores adonde desde Educación se descartó a invitar al gremio a discurtir aumentos y algunos otros temas que tienen que ver con condiciones laborales.

La intención gubernamental es tratar de llegar a buenos términos al final del receso, en el entenddimiento que si hay acuerdos, no se reiniciarías las clases, una advertencia del último congreso sindical docente.

UnTER mantiene sus expectativas, sostiene que no se cumplió el acuerdo de noviembre pasado; que hay que arreglar la cuestión de los descuentos por dos días de paro, que entiende fueron desproporcionados, reitera la solicitud de blanquear aportes no remunerativos y no aceptar aumentos porcentuales.

Hay mucha tela para cortar y el gobierno conoce del poder de fuego del sindicato docente, que podría decirse que monolíticamente cumple con las resoluciones de sus congresos provinciales, más aún cuando considera que no hace mucho, recibió un trato hostil, incluso de parte del gobernador Alberto Weretilneck, con campaña mediática incluída según denunció Silvana Inostrosa, titular de la UnTER.