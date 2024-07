Legislatura: homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA

(ADN). – La Legislatura de Río Negro, realizo hoy un homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, hace 30 años, y presentó el «Álbum de Memorias”, en un acto presidido por el vicegobernador Pedro Pesatti y el Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra y que contó con la presencia del intendente Viedma, Marcos Castro.

“Esta muestra tiene una profunda significación en este lugar que representa los valores fundamentales de nuestra democracia, la tolerancia, el respeto, el amor por la vida humana. Valores que no estuvieron presentes en quienes cometieron el acto terrorista que costó la vida a 85 personas y heridas a más de 300”, dijo Pesatti en el hall del parlamento, adonde se dieron cita representantes de la comunidad judia de esta capital, General Roca, Allen, Cipolletti y Neuquén, entre otras.

El vicegobernador también señaló que “nuestro compromiso con esta lucha para que la impunidad no termine reinando” y recordó que Río Negro firmó el acuerdo federal “por el pedido de justicia y por eso quiero transmitirle al Gran Rabino el compromiso de nuestro gobernador Alberto Weretilneck” y agregó que «los rionegrinos somos una comunidad muy abierta, no nos gusta la xenofobia, y estos son tiempos en los que no debemos permitir que se naturalicen formas tan presentes en estos tiempos como la violencia verbal”.

El gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, encendió una vela blanca y expresó el “profundo agradecimiento” a la Legislatura de Río Negro por ser sede de la muestray destacó que «para AMIA, iniciativas como ésta tienen una importancia fundamental, porque nos permite reforzar, con espíritu federal, el compromiso de mantener vivo el reclamo de justicia y ejercer la memoria colectiva».

La apertura estuvo a cargo de Saúl Cohen, de la comunidad Judía de Viedma y Patagones, quien cedió la palabra a dos jóvenes que destacaron la “herida imborrable que tres décadas después sigue presente en nuestra memoria colectiva».

Describieron que en el álbum que comienza a exponerse desde hoy en la Legislatura “cada página cuenta una historia, cada fotografía guarda un recuerdo y cada palabra honra las 85 vidas que se perdieron aquel trágico día».

«Este álbum no solo es un homenaje a las víctimas, también es un testimonio de la resiliencia de nuestra comunidad», expresaron.

Durante el evento, Andrés Philips, de la comunidad Judía de Viedma, interpretó un tema musical en su flauta traversa y se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.

También se proyectó un video con el testimonio de Luis Czyzewski, esposo de una sobreviviente del atentado, en el cual relató las últimas horas de la vida de su hija, víctima del atentado.

En el acto también estuvieron presentes otros miembros de la comunidad Judía de Viedma y Patagones; Mabel Szerman, vicepresidente de la Asociación Israelita de General Roca y delegada de la filial Daia; Graciela Glanz, tesorera de la Asociación Israelita de General Roca; Liliana Alfie, vicepresidente de la filial Daia y miembro de Consejo Directivo del Centro Israelita de Allen, Cipolletti y Neuquén.

También participaron legisladores provinciales; autoridades gubernamentales, como la ministra de Salud, Ana Senesi, en representación del gobierno provincial; autoridades legislativas, municipales, concejales, fuerzas de seguridad nacional y provincial, invitados especiales, medios de comunicación y público.