Kicillof arma un frente anti Milei. Reunión con el Evita

(ADN). – El ataque de Javier Milei al gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el programa de Alejandro Fantino, utilizando la discusión sobre el punto de radicación de la planta de GNL, tiene otro motivo. Es el camino que inició el bonarense de liderar una alternativa frente al anarcocapitalismo. Para los distraidos de la política no comerse el amague en el debate del RIGI ni la provocación del presidente para generar una pelea ridícula entre dos provincia y esteril de alentar.

Kicillof arma hacia afuera y no pierde contacto con otros gobernadores enfrentados con Milei, en público o en las sombras, y descansa en el armado provincial en Jorge Ferraresi, Se reunió con el Movimiento Evita, encuentro que contó con la presencia de la rionegrina Silvia Horne.

El gobernador compartió un almuerzo en Moreno con la cúpula de la agrupación de Emilio Pérsico. Participron la anfitriona Mariel Fernández; el santafesino Eduardo Toniolli (región centro), Carlos “Cacho” Luna y Johanna Duarte (región NOA y NEA), entre otros. Horne tuvo la representación de la Patagonia, se dijo para darle al encuentro un caracter federal de la organización.

Fue un mensaje a Milei y también a la interna. Una demostración que quiere jugar y tiene apoyo para armar hacia adelante.

En este armado interno hay precauciones. Nadie quiere quedar pegado a la interna con Máximo Kirchner. “Ellos van a terminar arreglando, y nosotros no queremos quedar atrapados en diferencias que no tienen nada que ver con nuestro trabajo diario. Hoy no suman ni resuelven nada las disputas de palacio. Ahí no nos van a encontrar”, dijo a elDiarioAR uno de los principales dirigentes del Movimiento Evita.

“Nosotros necesitamos al peronismo de la Provincia unido bancando al gobierno de Kicillof, no nos sirve el internismo. Lo importante es poder reconstruirnos y generar una propuesta alternativa que devuelva la esperanza”, se explicó desde el Evita.

Con información de eldiarioAr.