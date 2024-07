Hay fragilidad económica. «No estamos tranquilos»

(ADN).- “La situación económica mejoró, pero no es la ideal y no estamos tranquilos» indicó el gobernador Alberto Weretilneck, quien se refirió a la situación actual de la provincia y las políticas económicas nacionales. Hay fragilidad en las finanzas y la administración local advierte que si no hay reactivación -a pesar de la baja de la inflación- la situación va a empeorar.

Este diagnóstico fue revelado ayer por el mandatario en Dina Huapi en contacto con los medios de prensa en el marco de la entrega de una ambulancia para la localidad.

Fue, además, en el marco del debate salarial con los gremios, especialmente con el sector docente que mañana retoma su paritaria.

“El plan económico nacional tiene un fuerte impacto en el consumo, se ve que todos los índices son negativos como el caso de la caída del 30% en la construcción y cuando nuestra gente deja de consumir o de adquirir productos, hay dos impuestos que caen; el IVA e Ingresos Brutos, los dos impuestos que casualmente son los que más percibe la provincia”, graficó.

Weretilneck indicó: “Estamos notando una caída permanente y sistemática en la recaudación de esos impuestos. Entonces tenemos que ver una mirada de largo plazo. Hoy analizamos que si el plan económico del presidente Javier Milei no empieza a dar resultados positivos, mas allá de la baja en la inflación, en el sentido de que vuelva a haber actividad económica, consumo y que se recupere el empleo, la caída de la recaudación provincial va a ser más fuerte”.

“Por eso hay que tener mucho cuidado hacia adelante con los compromisos que asumamos. Hoy estamos bien, pagamos los sueldos y aguinaldos completos por primera vez en mucho tiempo, el plan de obras públicas está activado, se compraron los insumos en Salud y Educación, por lo que la situación es normal. Eso no quiere decir, que no veamos un futuro preocupante en los próximos meses de las finanzas públicas”, expuso.