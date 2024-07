«Exigimos salarios adecuados al costo de vida»

(ADN).- La Comisión Directiva de la seccional Bariloche de la UnTER incluyó un tópico más en el debate salarial con el Gobierno: el costo de vida en ciudad. Tras el Congreso en Regina y en medio de las dos jornadas de paro, volvieron a exigir la convocatoria a paritarias, reabrir el diálogo y frenar los «castigos».

El gremio indicó exhortó a dejar de «esconder los problemas debajo de la alfombra» y pidió «enfrentarlos».

«Exigimos al Gobierno de Río Negro salarios adecuados al real costo de vida de Bariloche» subrayaron en un duro documento. «Los precios de los alquileres y de las tarifas nos asfixian. Los trabajadores, mes a mes, resignan productos de la canasta básica, se endeudan, e intentan generar ingresos extras vendiendo comida casera, ropa, etc.», enumeraron.

No es el único sector que plantea ese punto. Asspur cada vez que recrudece el conflicto hospitalario hace foco en el costo de vida de Bariloche. Pero el problema también los tienen las empresas (especialmente las vinculadas al desarrollo científico) que les cuesta contratar personal de otras ciudades porque faltan viviendas y las que están disponibles tienen precios de alquiler desorbitantes.

El comunicado

Ante este Paro Provincial acordado en el último Congreso en Villa Regina, las y los trabajadores de la Educación decimos:

Que la lucha es en la calle, pero en tiempos en que los trabajadores pasamos a ser descartables, nos parece central cuidar la integridad y la salud de cada compañero. Más aún considerando que ante cualquier eventualidad, contamos con una Obra Social en crisis que no responde ni a las urgencias.

Que visibilizar el conflicto implica exponer la situación que afecta a las comunidades educativas en particular. Y en estas circunstancias, a toda la comunidad en general. Porque si bien las paritarias debaten mucho de las condiciones laborales de los docentes, de las condiciones edilicias, transporte escolar, etc.; en este momento lo que ponemos arriba de la mesa es el costo de vida de quienes necesitan trabajar para vivir. Y no es posible reducirlo a un sector. El costo de vida afecta a toda la comunidad y, por ejemplo en Bariloche, los precios de los alquileres y de las tarifas nos asfixian. Los trabajadores, mes a mes, resignan productos de la canasta básica, se endeudan, e intentan generar ingresos extras vendiendo comida casera, ropa, etc.

Que el problema no es del Sindicato docente con el gobierno. El problema es el costo de vida en esta región. Y el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones para que cada trabajador y trabajadora viva dignamente.

Que en este marco, le exigimos al gobierno de Río Negro salarios adecuados al real costo de vida de Bariloche y le exigimos aumento del presupuesto para tener las escuelas en buenas condiciones. Pero sobre todo, le exigimos diálogo. Los premios y castigos, llámense presentismo, botón, descuentos indiscriminados, salarios mal liquidados, no hacen más que esconder el verdadero problema debajo de la alfombra. Y los problemas no se esconden, se resuelven. En efecto, y a modo de ejemplo, si el problema es el incumplimiento de un acuerdo paritario, ¿cuál será la solución? ¿Cumplir con el acuerdo o buscar una alfombra? ¿Será la solución mandar mensajes intimidatorios a las escuelas, en una clara maniobra de amedrentamiento que busca generar confusión ante la medida de fuerza justa que emprendemos? ¿O la solución será llevar a la Paritaria soluciones que permitan trabajar y vivir dignamente en esta provincia? Cliquear en una plataforma la opción «no tengo carga horaria», cuando el Consejo Provincial de Educación suspendió las actividades, ¿qué finalidad tiene?, ¿expone intenciones de resolver un conflicto o de profundizarlo?.

Que, en éstos últimos días volvió a quedar en evidencia que pulsar o no el «botón» no tiene impacto alguno ya que los descuentos fueron aplicados indiscriminadamente incluso a docentes que se encuentran transitando licencias.

Por eso sostenemos que nuestra lucha colectiva no tiene que ceder ante estas maniobras de caos y desinformación.

Compañeros: continuaremos profundizando la lucha con debates, con propuestas concretas y con organización.

Gobierno de Río Negro: convoque a Paritaria ya. Ése es el espacio de negociación que estipula la ley, no a través de los medios de comunicación o de las redes sociales. Hoy nuevamente se llevó ese pedido a la Secretaría de Trabajo de Río Negro. Esperamos respuesta.