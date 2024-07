El apego de JSRN a Milei terminó con el Gran Acuerdo

(ADN).- Tras la sentencia lapidaria del gobernador Alberto Weretilneck sobre el Gran Acuerdo Rionegrino, el peronismo expuso su visión. La vocera fue la legisladora Ana Marks quien indicó que Juntos viró al mileismo y aseguró que nunca se cumplieron con los acuerdos establecidos. También aseguró que el PJ se mantiene leal a la plataforma electoral de abril.

El jueves, Weretilneck concedió una entrevista en Radio Seis y dijo que el «Gran Acuerdo hoy no tiene viabilidad». Y agregó: «está bastante deteriorado, de hecho en las últimas votaciones no han estado acompañando las propuestas del Gobierno, no sólo lo del RIGI, sino tantas cosas más».

La misma emisora consultó ayer a la legisladora del PJ y dijo que el partido no iba a «agachar la cabeza ante el viraje» del oficialismo.

-El gran acuerdo técnicamente existe… que se siente cuando el Gobernador dice que no tiene funcionamiento real?

Lo que lamentamos es que el Gobernador entienda que el Gran Acuerdo es que votemos lo que el oficialismo quiere, entendiendo que el peronismo debía agachar la cabeza en el viraje que estaba dando el gobierno provincial, que en lugar de estar defendiendo los intereses de los rionegrinos, comenzó -luego de un protagonismo patagónico en el que decía que iba a bajar la perilla del gas y el petróleo-, termina convalidando la Ley Bases, el Pacto de Mayo, siendo la primera provincia que adhirió al RIGI que nosotros entendemos cómo un Régimen absolutamente entreguista, implementando los peajes en nuestra provincia, entregando regalías… obviamente nosotros no íbamos a convalidar, y no somos una fuerza que sea domesticable. Y bueno, eso aparentemente no le gusta al Gobernador. Nosotros no creemos que el camino que eligió el Gobernador sea el camino de la defensa de los intereses de los rionegrinos. Nada bueno puede salir de la alineación con Javier Milei y su Gobierno, a través del cuál se viene a destruir el Estado.

-Por qué nadie se baja o desarma formalmente al gran acuerdo?

Yo entiendo que con las declaraciones de ayer (por el jueves) el Gobernador lo desarmó.

-Interpretean que sus declaraciones es cerrarlo.

Es algo que ya venía sucediendo. Ni bien arrancó la gestión del Gobernador se empezaron a incumplir acuerdos y hemos llegado a estas instancias. Recién referías a cruces anteriores. Nosotros en algún momento dijimos que no nos usen de excusa si lo que quieren es asfaltar el camino para irse con Milei, váyanse con Milei y el peronismo estará donde tiene que estar. Y el Partido Justicialista hoy está construyendo su unidad partidaria, y nada tenemos que ver con un gobierno nacional ni con un Gobernador que claramente se platea en línea con Milei. No nos van a encontrar en ese lugar. Sí vamos a estar defendiendo los intereses de los rionegrinos, tratando de evitar que el gobierno provincial siga avalando aumentos tarifarios como el de la energía eléctrica. Ése es nuestro lugar, defendiendo derechos y construyendo futuro. Nosotros planteamos un eje de diez puntos en nuestra plataforma electoral en la lista (que encabezó Alberto Weretilneck) absolutamente peronista con políticas de estado, de soberanía energética, en materia de tarifas, de políticas educativas, de presupuesto para la salud pública… y desde que asumió el Gobernador plantea todo lo contrario mandando a los médicos a trabajar al sector privado.

-El gran acuerdo está terminado?

El Gran Acuerdo es un acuerdo de políticas de estado con la ciudadanía. Desde nuestro punto de vista es un acuerdo con el electorado que eligió la boleta azul en abril y nosotros sostenemos ese acuerdo. Que el Gobernador se aleje de esos puntos y hoy quiera ser el mejor discípulo de Milei, es un cuestión que tiene que explicar el Gobernador.

-Cuál es el futuro del Gran Acuerdo?

Nosotros tenemos nuestras propias estructuras partidarias y el año que viene haremos en materia electoral lo que nuestro partido, que es el partido justicialista, decida.

-O sea que hay que esperar una decisión orgánica del PJ?

Claro, para hablar de lo electoral hay que esperar una decisión orgánica.

-Está el escenario para pensar en un construcción peronista?

No solo está, sino que ya se está haciendo una construcción peronista. Hemos ordenado nuestros órganos internos y todas las expresiones del partido tienen representación tanto en el Consejo como el Congreso. Con el bloque Vamos con Todos tenemos una agenda de trabajo en común y ese es un camino que nunca dejó de estar en construcción. La elección del año pasado (diputados nacionales) la transitamos con el peronismo en unidad y ampliado a los demás partidos del campo popular. Falta un recorrido, seguir charlando con compañeros y seguir convocando no hay dudas, pero está iniciado el camino.