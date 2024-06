Weretilneck: mientras haya paro no habrá paritarias

(ADN).- «Mientras esté la medida de fuerza no tenemos prevista la convocatoria al diálogo». De esta manera, el gobernador Alberto Weretilneck se refirió al conflicto docente y el reclamo del gremio para abrir una nueva instancia de paritaria. E insistió en que no entiende el motivo de los paros, ya que «hoy Río Negro tiene el mejor salario docente del país».

El mandatario tomó contacto con la prensa hoy en un acto por los 69 años de la creación de la provincia de Río Negro, en el predio del Cementerio de Viedma, donde se le colocó una placa de homenaje al primer gobernador Edgardo Castello.

«Es una norma de nuestro gobierno que no se establezca un diálogo cuando hay medidas de fuerza, porque si no la fuerza se estaría imponiendo por sobre el diálogo» argumentó, y puntualizó: «esperamos que avance el receso y si no hay medidas de fuerza convocaremos (a la UnTER), como hacemos con todos los gremios».

Weretilneck insistió en un concepto que repite desde que surgió el primer paro: «No entiendo la postura del gremio, porque hoy Río Negro tiene el mejor salario docente del país y nos hemos hecho cargo de todas las cosas que el gobierno central sacó, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, o el caso de las obras de los talleres de banda. No hemos sido un gobierno que hemos despedido ni que hemos estigmatizado a los docentes, no hemos disminuido el presupuesto de la educación pública y hemos sido el gobierno que recuperamos el salario docente para ponerlo en el primer lugar», enumeró.

«Consideramos que castigar con una medida de fuerza a los padres y a los alumnos es totalmente incomprensible», concluyó el Gobernador.