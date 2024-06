Trabajadores de Crown reclaman aumento salarial

(ADN).- Trabajadores autoconvocados del Casino del Río, reclaman mejoras salariales y denuncian malas condiciones de trabajo. Denuncian que ni la empresa Crown S.A., ni el gremio Aleara (Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar) toman sus reclamos. Incluso denuncian «aprietes» y «hostigamientos».

Javier Ruttia encabeza a un grupo de trabajadores que no se sienten representados por el gremio, y motoriza junto a otros empleados, un reclamo que lleva meses intentando visibilizarse.

«Como empleados de Casinos del Río (emprendimientos Crown S.A) donde nos venimos autoconvocando ya hace par de meses debido a la falta de cierre de paritarias 2023 y comienzo de nuevas paritarias 2024 en el mes de mayo, es que decidimos enviar nuevamente nuestro reclamo salarial y hacerlo extensivo difundiendo nuestras pésimas condiciones salariales y laborales ante la falta de empatía hacia nosotros de parte de directivos de la empresa», indicaron mediante un comunicado.

Crown tiene a su cargo las salas de los casinos de Cipolletti, Roca, Viedma, El Cóndor, Las Grutas, Catriel, Regina, Cinco Saltos y Choele Choel.

Los trabajadores denuncian que en el local de la ciudad del Valle Medio, «han decidido cerrar el área de juegos de azar, dejando solo funcionando lo que se conoce como slots de maquinas dejando sin trabajo a nuestros compañeros».

Por otra parte solicitaron que «desde el gremio Aleara y la empresa traten de evitar aprietes y hostigamiento hacia nosotros», y dijeron que «estos despidos son para seguir generando miedo… para que no reclamemos sueldos dignos».

«Decimos basta de miedo y empezamos a visibilizar cómo hemos quedado atrasados en nuestros salarios, teniendo en frente una poderosa empresa de juego que recauda fortunas con juego online, las recargas del 20% cuando el cliente utiliza hace uso de tarjetas de debito o crédito para jugar».

Los trabajadores también denunciaron «irregularidades desde el área de RRHH de la ciudad de Viedma». «Seguimos sin respaldo desde la Secretaria de Trabajo y Lotería de Río Negro mostrando la clara complicidad para no tomar cartas en el asunto», agregaron. También apuntaron: «vemos como otros gremios hoy el piso de sus básicos están cercano a cifras que van desde $800 mil en adelante, ejemplo de esto es que tenemos compañeros nucleados bajo el gremio de gastronómicos donde cada aumento logrado son remunerados por emprendimientos Crown, por eso no comprendemos como hoy día seguimos escuchando de parte de la patronal y el gremio Aleara que no pueden darnos aumentos a causa de la construcción del casino nuevo a próximo a inaugurarse en Viedma».

«Exigimos una recomposición real en nuestros salarios para brindar a nuestras familias una estabilidad acorde a la vida diaria que cada trabajador necesita», concluyeron.