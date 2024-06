«Milei se sigue riendo en la cara de Río Negro y Neuquén»

(ADN).- El senador Martín Doñate (PJ) se expresó en sus redes sociales sobre la decisión del gobierno nacional de no incluir a las provincias en la administración de las represas del Comahue. Criticó al Presidente y recordó «teníamos razón», «no les van a cumplir con nada».

«El gobierno de Javier Milei se le sigue riendo en la cara a los gobiernos de Río Negro y Neuquén» indicó. «Lamentablemente se confirma lo anticipamos y dejarán afuera a nuestras provincias de la administración de nuestros recursos energéticos con graves vicios de inconstitucionalidad», dijo.

Ayer, el la administración central publicó resoluciones de la Secretaría de Energía mediante las que crea sociedades anónimas para administrar las hidroeléctricas de El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Así, termina con las prórrogas a las concesiones anteriores, devuelve las empresas al Estado (ENARSA) y prepara el terreno para una nueva licitación internacional.

«Insisto y seguiremos insistiendo: por más que le voten la Ley Bases y el Paquete Fiscal, no solo no van a devolverle a nuestras provincias lo que ya tenían (el Fonid, el subsidio al Transporte, las obras públicas, los adelantos del Tesoro Nacional, subsidio a las tarifas, etc.) sino que NO LES VAN A CUMPLIR CON NADA de lo que vienen prometiendo a cambio de votar leyes invotables», publicó el dirigente peronista rionegrino.

Y concluyó: «Este anuncio es un nuevo ejemplo. No sigan arrodillando a nuestras provincias, a la Patagonia y al federalismo frente a este gobierno centralista y neo colonialista».