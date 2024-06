Ley Bases: Domingo ratificó que el respaldo es solo por el RIGI

(ADN).- El diputado nacional Agustín Domingo aseguró que el respaldo a la Ley Bases por parte de Juntos Somos Río Negro se debe a las expectativas de inversión que genera en la provincia el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). «No hubo una negociación puntual» con la Casa Rosada aseguró, dando por tierra cualquier acuerdo por obras o fondos. Ratificó que en la sesión de hoy votará en contra de reinstaurar el Impuesto a las Ganancias. Se esperanzó que, tras aprobar el Paquete Fiscal, surja una reforma tributaria. Y puso su esperanza en el Pacto de Mayo.

Domingo, que integra al bloque Innovación Federal, realizó declaraciones antes que la Cámara retome el debate por la Ley donde el oficialismo retrotraerá algunos cambios que sufrió en el Senado.

«Nosotros desde la Patagonia hemos expresado nuestro rechazo a que se vuelva a pagar ganancias, incluso quisimos que haya un diferencial en el piso para los trabajadores de nuestra región, y como eso no prosperó, nuestro voto va a ser negativo» confirmó en diálogo con CNN Radio Roca.

-Qué beneficios tiene la Ley Bases para Río Negro. Qué tipo de negociación abrió la provincia?, le consultaron.

«No hay una negociación puntual (con el gobierno nacional), hay sí muchos aspectos de la Ley que son beneficiosos porque van a traer inversiones a Río Negro. Creo que el caso más emblemático es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, no solamente por la posibilidad muy cierta de que la planta de GNL se instale en nuestra provincia, lo que va a traer muchos puestos de trabajo, actividad y desarrollo en nuestra costa, especialmente en Sierra Grande, sino también porque hay otras oportunidades en hidrocarburos, energías renovables y minería. Es una medida muy necesaria para inversiones de gran magnitud, que esperamos que si la economía empieza a reactivarse y logramos tener estabilidad en las reglas del juego, todas esas medidas que hoy aparecen como excepcionales o de privilegio pasen a ser la norma y no tengamos que andar pidiéndole a un funcionario nacional a acceder regímenes especiales, cambiarios e impositivos para que sea más simple exportar y no tener que pagar aranceles tan altos para importar insumos. Por lo tanto, el gran beneficio para Río Negro es que vamos a poder desarrollar todo el potencial que tenemos y que requiere de grandes inversiones, de capitales extranjeros muchas veces, y que hoy las estamos desaprovechando por esta falta de seguridad jurídica que el RIGI viene a reemplazar, al menos transitoriamente».

-El RIGI es necesario también para activar el plan de hidrógeno verde?

«Una de las virtudes de la ley original es que no circunscribía el RIGI a solo algunas actividades. Luego esto fue modificado en el Senado por presiones del sector agropecuario. Pero las inversiones en energía siguen siendo parte del objeto de la ley. Es muy positivo porque no tenemos que andar sancionado una ley a medida para cada actividad, y el hidrógeno sigue comprendido por el régimen».

-El oficialismo quiere volver incluir el artículo 111 en el paquete fiscal para achicar dos puntos del PBI. Cómo van a votar?

«En mi caso lo voté en forma positiva y lo voy a volver a votar. Voy a pedir que se sostenga la redacción original porque entiendo que el equilibrio fiscal es muy importante, pero no solo se tiene que lograr a partir de la reducción del gasto, sino que también hay que hacer un esfuerzo por reducir los regímenes (como el de Tierra del Fuego) que dan privilegios y que muchas veces después de tantos años no están claros cuáles son los beneficios después de un costo fiscal tan grande. El gobierno debería ahorrar gasto tributario por ese lado antes que por la reducción del gasto por políticas públicas que se discontinúan».

-Tras el paquete fiscal vendrá una reforma tributaria?

-Sería lo idea. Creo que el Pacto de Mayo un poco plantea eso. Toda la relación Nación-Provincia está atravesada por una estrategia de definición de política tributaria en los tres niveles que usualmente se abordan a través de los pactos fiscales. Y la verdad es que ojalá ese diálogo se dé y podamos dar una discusión integral porque es necesaria una reforma».

-En Río Negro es posible pensar en una reducción impositiva?

«Es posible en el marco de un pacto fiscal. La provincia tiene obligaciones, al igual que los municipios, de brindar servicios públicos a los que no se les puede aplicar la motosierra. En Nación es mas discutible. Entonces, en la medida que la revisión sea más integral y revisemos la coparticipación y garanticemos los recursos para brindar los servicios de seguridad, educación y salud, obviamente todo se puede revisar. Lo que no se puede es bajar los impuestos sin garantizar el financiamiento de los servicios públicos.