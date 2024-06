GNL: YPF inclina la balanza hacia Río Negro

(ADN).- El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que si el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no se adhiere al Régimen de Incentivos a los Grandes Inversores (RIGI), la planta de Gas Natural Licuado (GNL) que la compañía planifica construir con Petronas, se instalará en Río Negro.

Marín estuvo en la LN+ y advirtió: “Sin el RIGI no hay GNL”. De esta manera, el ejecutivo se involucró en la disputa entre Kicillof, quien respalda el proyecto original para que la planta se ubique en Bahía Blanca, y su par rionegrino, Alberto Weretilneck, quien aboga por su traslado a Punta Colorada.

Según la Ley Bases, que se descuenta ratificará -con algunos cambios- Diputados, plantea que el RIGI debe ser suscripto por las provincias una vez que esté la ley marco. Marín supone que por las críticas al Régimen que plateó el bonaerense, su Parlamento no adherirá, y advierte que condición sine qua non para el desembarco de divisas.

“Para que pongan esos miles de millones de dólares en Argentina y no en otro país necesitaban que sea rentable a bajos precios. Sin el RIGI, a 8 dólares por millón de BTU, no era rentable. Por lo tanto, esos capitales no venían a la Argentina”, dijo y agregó: “Le mandamos una carta oficial a Kicillof y a Weretilneck que tiene tres puntos que son incentivos económicos para el proyecto y cuatro puntos de ayuda en permisos. Ellos van a contestar”.

Asimismo, sugiriendo una ventaja de Punta Colorada respecto a Bahía Blanca, indicó que “Gustavo Gallino, que es el ingeniero que hizo el Gasoducto Néstor Kirchner en tiempo récord, vino a trabajar conmigo como vicepresidente de infraestructura. Él ahora encontró una ventaja para ver dónde hacer los gasoductos y en qué lugares y ahorros para el proyecto”.

“No descarto a nadie”, expresó al ser consultado sobre su inclinación. Sin embargo, aclaró: “Obviamente tienen que adherir al RIGI. Si no lo hacen, ya se terminó la discusión. No hay que discutir nada, irá a la provincia que adhiera al RIGI. Es obvio, ¿quién va a poner la plata si no?”.

En ese sentido, Marín remarcó que “cuando digamos dónde es más rentable, la gente de YPF que trabaja en GNL se va a juntar con la gente de Petronas y, una vez que esté la decisión, yo voy a ir personalmente con cada uno de los gobernadores, les voy a mostrar los números y luego lo voy a hacer público. Es el procedimiento y lo saben todos, acá nadie está jugando raro.”