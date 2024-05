Una salida posible

(ADN). – Con la llegada de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete del gobierno nacional, la política recibe una señal de mayor apertura al diálogo, aun cuando el presidente Javier Milei, insiste en su estilo histriónico, beligerante y enemigo del Estado. Se espera que este hombre de larga trayectoria en los quehaceres de la negociación oxigene los vinculos institucionales y democráticos con el Congreso y los gobernadores. En la administración libertaria hay un grupo de funcionarios que operan como control de daño de los desvarios presidenciales (los agravios a Lula, los ataques a China, las afrentas al gobierno de España y otros) y Francos es uno de esos componedores silenciosos.

Posse se va, según se dijo oficialmente por «la diferencia de criterios y expectativas en la marcha del Gobierno y las tareas encomendadas». No le será fácil la tarea a Francos. Funciona en torno a Karina Milei, «la Jefa», un ámbito aúlico con antecedentes similares al montado por José López Rega alrededor de Perón, incluso con parecidos en cuanto a las invocaciones esotéricas. Ya hubo un chisporreteo cuando a la hermana del presidente no le gustó que el nuevo Jefe de Ganinete haya dicho que «Milei no sabe nada de política».

También en el gobierno provincial cayó bien el ascenso de Francos, porque en verdad era el único interlocutor del gobernador Weretilneck con la Rosada. Hay esperanzas, que también se suman a otras especulaciones que indican que Miguel Pichetto, orbita cada vez más cerca del gobierno nacional, superando incluso el rol de «dualoguista» y fungir como «consejero».

No es casualidad que el mandatario rionegrino se apurara en anunciar el voto de la senadora de Juntos, Mónica Silva, a Ley Bases, cuando aún faltaban puntos de negociación y la UP reconocía que no llegaba con los votos. Tampoco es casual que la obra pública destrabada por este acuerdo fuera la rotonda de Choele Choel, que ahora espera los fondos para su continuidad. Sin desmerecimientos, cabe decir que hay otras obras tan o más importante. Comenzó a jugar la política.

Diego Ramello, intendente, fue el principal impulsor de estas negociaciones y peleó por la continuidad de la rotonda, sin perjuicios, se sentó con Lorena Villaverde y recurrió a su jefe político de siempre, el diputado Miguel Pichetto. Con seguridad que Silva tuvo mucho que ver con la liberación de fondos de Vialidad, para obligarse a levantar la mano, ya que se trata de su propia región, el Valle Medio, pero en toda esta negociación quedó olor a azufre.

Alberto Weretilneck tiene una estrecha vinculación con Miguel Pichetto, y siempre pensó que esa relación, forjada en los primeros años de su gobierno, luego del trágico deceso de Carlos Soria, incluso aliados ante la arremetida de los hijos del ex gobernador peronista, debe abonarse y sirve para la fragilidad a la que expone Milei a Río Negro.

El mandatario observa a este camino como posible para entablar relaciones institucionales necesarias tanto para Nación como a Río Negro. Se trata de una interlocución distinta que la que ofrecen los gobernadores patagónicos.

Para Weretilneck el vínculo con Pichetto, tiene otros aspectos de peso en la política doméstica. El diputado nacional no está ausente en el armado provincial futuro de Primero Río Negro. Ariel Rivero es otro alumno dilecto y se arma para el 2025. Le faltan unos pocos avales para el reconocimiento como partido de distrito. El ex intendente de Campo Grande estuvo hace unas semanas en Buenos Aires con Lole Menem y Guillermo Francos. Es un aliado en momentos en que el gobierno nacional se interesa por reclutar a menemistas de paladar negro.

El gobernador rionegrino mira con atención esta jugada, incluso se dice que fue un tema conversado con Pichetto, porque una buena elección de Primero Río Negro lesionaría a la LLA y la pone en disputa con un espacio que también apoya a Milei. Beneficio para Juntos.

También Rivero observa que Lorena Villaverde tiene problemas para el armado del mileinismo en Río Negro. Hubo denuncias por fraguar avales ante la Justicia Electoral, sumando incluso a personas fallecidas, y cuesta juntar las 1900 adhesiones requeridas por la Justicia. Se suma a esto un desprendimiento de LLA en Bariloche, del sector conocido como Leones Sueltos, de Jazmin Venini, que se sumaron aun nuevo partido nacional en formación, llamado Ahora Vos, que lidera la tucumana Lucía Montenegro.

Karina Milei, por ahora, espera. No vendrá a Viedma, como se anunció en varias oportunidades, hasta que la Libertad AVanza no tenga el reconocimiento como partido de Distrito.