PAMI: en medio del conflicto Viñals asume en Roca

(ADN).- El gobierno nacional decidió remover a Carlos Montenegro al frente del PAMI en Río Negro. Lo hizo ayer, en medio del reclamo de ATE por la designación «sin criterio alguno» de Ariel Zúñiga, como Coordinador de Políticas Sociales del organismo. En su lugar designó a Juan Ignacio Viñals.

El recambio se produjo mediante la Resolución 1393/2024. Aún no se conoce cuál será el destino de Zúnega.

Lo curioso es la que la protesta original del gremio, surgió por la demora en la entrega de medicamentos oncológicos y el recorte de prestacionales a 100.000 afiliados. ATE denunció un «ajuste» en la obra social y puntualizó que «el recorte alcanza a prestaciones esenciales”.

Cuando se desarrollaban las protestas, se conoció la designación de Zúñega y el gremio aseguró que «en pocas horas, accedió de manera irregular a información confidencial de los 100.000 beneficiarios del PAMI en la provincia».

“La decisión de cambiar la máxima autoridad del PAMI en la provincia es absolutamente acertada. Esta gente que se había acercado a la obra social eran unos improvisados que batieron todos los récords. En sólo un par de semanas cometieron graves y numerosas irregularidades”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general nacional de ATE.

“Aunque tenemos que reconocer que no nos dejan muy bien parados, porque oportunamente habíamos valorado que se convocara para dirigir la obra social en la provincia a alguien de carrera y hoy quedó demostrado que la antigüedad no garantiza nada: 41 años de servicio y no sabían armar ni siquiera un expediente. Quedó demostrado sólo en un puñado de días que conducir los destinos de la obra social requiere de una inteligencia que estuvo ausente en todo este proceso”, agregó.

El sindicato resolvió suspender al menos por siete días las medidas de fuerza, mientras avanza en asamblea cómo continuar el proceso de reclamos al organismo. Entre ellos, la demora en la entrega de medicación oncológica, prótesis y reintegros.

“Desde ATE vamos a realizar asambleas y en las próximas horas decidiremos qué pasos vamos a dar. En principio estamos frente a una respuesta positiva de parte de las autoridades y por lo tanto creemos que como gesto de buena voluntad deberíamos suspender por unas semanas el paro y todas las medidas de fuerza. Tenemos que seguir alentando instancias de diálogo que nos permitan ahora encontrar respuestas a los otros reclamos que hemos planteado”, dijo Aguiar.

“Hacemos un reconocimiento a todos los trabajadores y también a los centros de jubilados que se involucraron en este conflicto que no tiene otro objetivo que no sea garantizar que la obra social preste servicios eficientes y de calidad a los casi 100.000 beneficiarios que hay en la provincia”, agregó el dirigente.