El legislador anda apasionado por los pasillos palaciegos de Viedma hablando de la «futura gobernadora de Río Negro». La referencia es a la diputada Lorena Villaverde y en su recitar, critica al ex jefe del PRO Aníbal Tortoriello a quien tilda de «perdedor». El hombre de Cinco Saltos calienta la interna libertaria y quiere ser el líder de la bancada mileista, que aún no tiene autorización oficial del sexto piso para conformarse. Se ve que el escándalo por las afiliaciones truchas no ocupa su agenda.

