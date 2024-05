Bullrich insiste con la alianza del PRO y LLA

(ADN).- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, planteó la necesidad de una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). La funcionaria abrió la puerta para profundizar la unión estratégica de ambos espacios pensando en las elecciones legislativas de 2025.

Los comentarios de Bullrich también son un síntoma de lo que puede decantar en el debate de la ley Bases, donde varios espacios opositores se alinearon con el oficialismo, pese a la resistencia al proyecto original. Esto es lo que el presidente Javier Milei busca: ampliar su base política, en vistas de sumar más apoyo en el Congreso ante eventuales cambios y reformas de leyes.

En una entrevista a LN+, según Bullrich, el Gobierno apuesta a que en la próxima elección haya dos propuestas: «La del cambio, y la retrógrada». Remarcó la necesidad de unir fuerzas y que el voto favorable al Gobierno no se disperse.

La intención del Poder Ejecutivo es que «todos los sectores aunque haya diferencias» se agrupen detrás de la primera, y definió la visión antagónica como «la retrógrada», la que genera desorden, la que hace paros y marchas.

«Si la mirada retrograda es potente, la mirada del cambio, la transformación y la libertad debe ser más potente aún», planteó Bullrich. En la misma línea, y apostando a una potencial unión de las fuerzas políticas se preguntó: «¿Por qué vas a ir separado?, ¿para representar qué?, ¿hay algo en el medio entre el cambio y la vuelta atrás? El jamón del sanguche, no hay otro lugar. Uno debe ser consciente de la representación social».

«La identidad no es partidaria es de una idea, de un proyecto, de una dirección. Los que están en otra dirección están en una situación compleja, cuando una idea no tiene arraigo, no tenés votos», planteó respecto a la postura de opositores al gobierno de Javier Milei como el radical Martín Lousteau.