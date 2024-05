ATE repudió la represión de la protesta en Córdoba

(ADN).- Ate repudió la violenta represión de las fuerzas de seguridad en Córdoba contra la manifestación pacífica del sindicato, mediante la cual golpearon y dispararon con balas de goma a los trabajadores.

El secretario General, Rodolfo Aguiar, quien participó de la movilización en Córdoba, señaló: “Esto es violencia institucional. No podemos naturalizar lo que está pasando. Estamos ejerciendo de manera pacífica nuestros derechos constitucionales. Están utilizando la fuerza de seguridad de una manera que pone en riesgo la democracia. Tienen que tener claro que si pretenden infundirnos miedo, temor y disciplinarnos, no lo van a lograr. Vamos a seguir estando en la calle”.

“En esta Argentina no hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero para lo único que hay plata es para reprimir. Está quedando claro que el modelo de país que quieren no pasa sin represión. En ese país no entramos los trabajadores y jubilados con una vida digna”, agregó el referente nacional.

La columna del sindicato intentó llegar al Cabildo Abierto pero fue interceptada en la intersección de las calles 27 de Abril y General Paz de la capital cordobesa por las fuerzas de seguridad, que tiraron balas de goma y gas pimienta a pocos centímetros de distancia. Hay al menos seis personas alcanzadas por los proyectiles y por lo menos tres detenidos.

El referente de ATE en Córdoba, Federico Giuliani, relató: “Después del bloqueo de ATE en el aeropuerto, donde la Gendarmería por orden de Patricia Bullrich reprimió dejando a cuatro trabajadores heridos, uno el cual tuvo que ser internado, vinimos a la concentración principal en la ciudad. Quisimos acercarnos al Cabildo Abierto que proponía Milei, pero la Policía de la provincia no dudó en reprimirnos con gas pimienta y empezaron a disparar balas de goma a diestra y siniestra sin ninguna razón”.

Entre los varios dirigentes de ATE lesionados se encuentran el propio Federico Giuliani con una herida de bala de goma en el brazo y la vocal del Consejo Directivo Nacional, Julia Giuliani, con tres balas de goma y afectada por el gas pimienta. Además, hay un dirigente de la Seccional San Francisco de ATE herido de bala de goma cerca del ojo.

ATE hace responsable a los funcionarios del Gobierno nacional, Javier Milei y Patricia Bullrich, como a los funcionarios provinciales que encabeza Martín Llaryora por los desastres ocurridos con un operativo policial absolutamente desmedido e inconstitucional.