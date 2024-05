(ADN). -La zaga de los avales fraguados presentados por LLA en la Justicia Federal, para lograr su inscripción como Partido de Distrito, sigue en ebullición y compromete cada vez más a la diputada nacional libertaria Lorena Villaverde. Lo último de esta tarde (por ahora) fue la difusión de un video donde la legisladora Patricia Mc Kidd, señala con énfasis que «a mi Milei no me gusta y Villaverde me da verguenza». El desmadre es importante.

La dirigente cipoleña acaba de perder la elección interna del PRO adonde compitió con Juan Martín, es refertente de Aníbal Tortoriello y publicitó semanas atrás que el diputado nacional rionegrino armará un partido provincial. Además, integra junto a César Domínguez y Santiago Ibarrollaza, el bloque de LLA, nunca autorizado por Pedro Pesatti. Esta bancada se formó con un encuadre político con Lorena Villaverde y ahora parece que llegó el momento de tomar distancia.

Al tiempo que se suceden las anormalidades en la inscripción del mileinismo en la Justicia, se siguen conociendo nuevos casos, como de afiiados al PRO de Villa Regina que están en la lista de avales de la LLA y en Cinco Saltos de las 400 fichas presentadas, 380 son truchas.

La información circula a alta velocidad y nunca sucedió un hecho de esta gravedad en la provincia y con ningún partido político. Además hay que señalar que esto no respondió a «operación» alguna, fueron los ciudadanos, que enterados del uso de sus identidades por parte de la dirigencia libertaria rionegrina, quienes sacaron el tema a la luz e hicieron las denuncias. No hubo fake como les gusta decir a Villaverde y sus laderos, cuando una información de su espacio no les gusta.

A todo esto surge un nuevo protagonista que seguró estará preocupado por futuras consecuencias de mala praxis política. Se trata de Alfonso Sánchez, de Lamarque, quien pertenecía a Primero Río Negro, y mudó con Villaverde, quien le facilitó su nombramiento en el ANSES de Choele Choel., ya que su tarea es certificar los datos personales de los avales.

Un conocido dirigente político rionegrino, resumió el momento: «esto es muy fuerte y tiene que tener consecuencias para la carrera de la diputada nacional»