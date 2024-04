Destierro a Ramello y crítica a intendentes de la UCR

(ADN).- El ministro de Gobierno, Federico Lutz, envió al destierro al intendente de Choele Choel. Calificó de «jugada política» la reunión que promovió la diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, con intendentes de la UCR y el propio Diego Ramello. «El encuentro es propio de la construcción política» de los libertarios en el territorio provincial, aseguró. Descalificó los intentos de salvataje individual y ubicó al grupo por fuera del proyecto provincial. Ratificó las diferencias del gobierno rionegrino con el nacional, y negó cualquier acercamiento político con Javier Milei.

La dura reacción del ministro político de la gestión de Alberto Weretilneck intenta poner claridad sobre el rumbo de Juntos, que muchas veces muestra diferentes intérpretes. Y es un mensaje para el resto de la dirigencia.

Frente a esa heterogeneidad, especialmente la marcada en estos días por el diputado Agustín Domingo, el Ministro indicó que «la postura es la que definió el gobernador Weretilenck». Consultado en Medios del Aires, Lutz ratificó que «el modelo de gobierno propuesto por Milei no es el que auspiciamos en Río Negro»,

Y explicó la diferencia en que el gobierno nacional «está generado índices de desempleo y pobreza por encima de los históricos en el país». Y aunque aseguró que «estamos abiertos al dialogo» dijo que «hay cosas en las que no vamos a poder coincidir: creemos que los trabajadores patagónicos no deben pagar el impuesto a las ganancias, que las represas del Comahue tienen que pagar regalías a Río Negro y Neuquén, que los recursos mineros y de pesca le corresponden a las provincias. Estas son discusiones que no vamos a dejar de dar», aseveró.

«Creemos en el diálogo y en la construcción política, pero no tenemos por qué ponernos de rodillas ante una situación coyuntural porque el gobierno nacional tiene altos niveles de adhesión en las encuestas. Eso no es un gobierno responsable» dijo, y alejó así las especulaciones sobre un acuerdo político con la Casa Rosada. «No nos vamos a apalancar en la coyuntura porque la sociedad está apoyando, transitoriamente, un modelo de gobierno. Así que no discutimos el diálogo, pero tampoco vamos a cambiar el rumbo del gobierno que establece Weretilneck», puntualizó.

Sobre la la reunión de la diputada Villaverde con intendentes consideró que «es propio de la construcción política de la Libertad Avanza en el territorio provincial, y está intentando generar cercanía con sectores partidarios que pueden llegar a ser afines a nivel nacional». De esta manera calificó el encuentro y trazó una línea con los jefes comunales que comenzaron un acercamiento con el espacio libertario.

Y aunque dijo que «es normal que los intendentes busquen un acercamiento frente a sus necesidades locales, y frente a la paralización de la obra pública dispuesta desde el gobierno nacional», remarcó que «desde el gobierno provincial entendemos que este no es el camino»

«El posicionamiento frente al gobierno nacional tiene que ser en el marco de un proyecto y de las necesidades integradas de todo el pueblo rionegrino, porque resolver situaciones individuales de algunos dirigentes municipales, por mayores que sean sus carencias, no deja de ser un obstáculo para la estructura económica y política que requiere Rio Negro. Entonces, nosotros no podemos pelear por una pequeña obra publica en una localidad, olvidándonos que nos han restringido el FONID, o que frenaron obras hospitalarias, o que nos han negado regalías sobre el recurso hídrico, o que nos han amenazado la minería, o nos han querido licitar las áreas pesqueras provinciales» repasó, poniendo en eje que el proyecto provincial está por encima de todo y que quienes entiendan lo contrario están afuera.

La UCR fue socia de Juntos en el «Gran Acuerdo» y ahora el Gobierno enciende una alarma.

Lutz reiteró que «el proyecto tiene que ser integral y quienes crean que con reuniones individuales van a poder resolver pequeñas situaciones, están conspirando contra el resto de los rionegrinos que necesitan de situaciones que los lleven más allá de la coyuntura, que resuelvan estructuralmente los problemas de la provincia y que lo resuelvan en integridad. Somos una provincia con federalismo hacia adentro, entonces, quienes pretendan resolver sus problemas por fuera del interés del conjunto… no es el camino».

Puntualmente sobre la situación del intendente de Choele Choel, dijo: «es entendible la posición de Diego Ramello. Tuvo la cortesía de avisarnos que asistiría a la reunión, y la verdad que lo que tiene en la puerta de su municipio es un desastre y está paralizado por el gobierno nacional, y es comprensible que él haya querido bregar por la situiación de esa obra pública. Dicho esto, nosotros no acordamos con que detrás de la resolución de una obra puntual, haya una jugada política que vaya mas allá».

«La política tiene que ser integral. Esas cosas puntuales se debaten puertas adentro» subrayó, y criticó la reunión con Villaverde porque «en el marco de una construcción donde como conclusión de la reunión sale un forzamiento (a Weretilneck) a la firma del Pacto de Mayo, o una sectorización de la gestión política integrada del gobierno de referentes que han compartido con nosotros la lista de candidatos del período 2023», no puede ser posible.