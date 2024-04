Delgado disconforme con una respuesta sobre Seguridad

(ADN). – El legislador Luciano Sempé manifestó su disconformidad con la respuesta ofrecida a un pedido informe enviado a la Jefa de la Policía, Comisario General Mary Carmen Carrizo y al Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, para recabar información sobre las condiciones en las que se encuentra la Policía de la provincia, situaciones edilicias, sobre insumos, condiciones laborales y vehículos.

Según el legislador de Vamos con Todos, en la contestación oficial «nos hemos encontrado con algunas inconsistencias entre los datos que ofrecen las autoridades, y la realidad que reflejan los empleados».

Dada la contraposición de la información, Delgado Sempé, adelantó que solicitaré formalmente a la Jefa de la Policía y al Ministro de Seguridad «que hagamos una recorrida formal en los próximos 15 días a todas las comisarías, puestos camineros y demás dependencias policiales para contrastar la información presentada».

Vehículos

En este tema no se responde específicamente a lo solicitado (un detalle pormenorizado de la flota de cada dependencia, incluyendo vehículos activos y fuera de servicio), sino que responde de manera genérica, enumerando las unidades que fueron entregadas a cada dependencia (no a todas).

Ante la consulta sobre la flota de vehículos y las condiciones en que se encuentra cada unidad, de cada repartición (Punto 3 y 4), la Jefa de la Policía indica que “cada dependencia policial de la provincia cuenta con movilidad necesaria para acudir a cada llamado requerido por la sociedad, según la zona, se cuenta con autos, pick up, motos, cuatriciclos, traffic y bicicletas”, explicó el legislador.

Sin embargo, -indicó Delgado- desde el Consejo de Bienestar Policial, refieren que “el puesto de Seguridad Vial de Chichinales y Río Colorado no poseen móvil. El destacamento de Yaminué y Treneta, que actualmente no tienen móvil. Sólo una motocicleta, que no es apto para todas las funciones que debe cumplir un policía. En Prahuaniyeu, el móvil al que hacen mención en el informe de Jefatura es una Ford f-100 modelo 82, que se encuentra en deplorable estado”.

Le recordamos a la Jefa de Policía, que no sólo hay que acudir al llamado de la sociedad, en casos puntuales, sino que también hay que trabajar en la prevención, para lo que se necesitan más unidades,y no sólo una, como es el caso de la Comisaría 34 de Viedma, que cuenta con un sólo móvil.

Uniformes

Los empleados de la fuerza denuncian que “al día de la fecha no han cumplido con la entrega de uniformes a todo el personal policial, ni siquiera a los policías que deben tener uniforme especial en las zonas más frías de nuestra provincia, lo que implica, además, un tema de salud”, aclaró Delgado Sempé

Condiciones edilicias

En cuanto a las condiciones edilicias, el informe no ofrece para nada respuestas concretas, ya que solicitamos un detalle del estado de cada una de las comisarías y dependencias, y se limitan a responder que “se efectuó un relevamiento de las condiciones edilicias de cada una de ellas, para identificar las necesidades estructurales y realizar las refacciones necesarias para mejorar las condiciones de trabajo”.

«Por haber recorrido distintas dependencias policiales en el último tiempo, he podido observar las condiciones en las que se encuentra trabajando el personal, y me consta que el estado de las comisarías, puestos de control y camineras son deplorables. No cumplen ni las mínimas condiciones de habitabilidad y permanencia para el personal», dijo el legislador y agregó que «por eso, les vamos a enviar un informe detallado que nos presentó el Consejo de Bienestar Policial, que expone las serias falencias que tiene la Policía».

Insumos

Sobre el punto 9 del informe, referido a insumos de informático se respondió que “todas las dependencias policiales cuentan con insumos informáticos necesarios e indispensables para poder atender la demanda de la sociedad”, mientras que Delgado Sempé afirmó que «en ese punto, entiendo que la Jefa de la Policía miente, ya que no cuentan con hojas, ni tonner, ni impresoras (por ejemplo, la Comisaría 31 de Gral. Roca, no posee impresora desde hace dos meses). En otros casos, tienen computadoras obsoletas y la mayoría no funcionan», indicó y que «sólo por dar un ejemplo, el gabinete de criminalística de Villa Regina, está sin móvil, sin guantes, con escasos reactivos químicos para el levantamiento de rastros».