A un año de las elecciones

(Por Facundo López*). – Hace exactamente un año los rionegrinos y rionegrinas volvían a darnos su voto de confianza y Juntos Somos Río Negro ganaba por tercera vez consecutiva las elecciones provinciales con el respaldo a la figura de Alberto Weretilneck. En un contexto nacional muy difícil, en el que la grieta se hacía cada vez más profunda, Juntos Somos Río Negro supo estar a la altura de las circunstancias y proponerle a los rionegrinos una opción diferente, la del entendimiento y trabajo conjunto para seguir encontrando entre todos el mejor camino para la provincia. No fue difícil para nosotros entender que éste era el rumbo, porque era simplemente seguir levantando las banderas de nuestro proyecto político: diálogo, respeto y empatía, pero por sobre todas las cosas, escucha de lo que piensan los demás para así ir tomando las mejores decisiones.

El acompañamiento de la sociedad rionegrina en las urnas el 16 de abril de 2023 demostró que Juntos está haciendo bien las cosas a la hora de gobernar esta gran provincia. Por esa razón la gente volvió a votarnos, volvió a confiar en nosotros para seguir haciendo esta provincia cada vez más grande. Esto no es sencillo en un escenario nacional en el que la política y los partidos están desencantando a la gente, donde la plata en los bolsillos de los trabajadores no alcanza y el enojo es cada vez más grande. Pero en esa realidad tan difícil, Juntos Somos Río Negro y su Gobierno siguen demostrando que se pueden hacer las cosas bien y lograr el objetivo de que cada rionegrino y cada rionegrina pueda estar cada vez mejor.

Además, claramente contamos con un plus en la elección de hace un año: el retorno del máximo líder del proyecto de Juntos a la Gobernación, a quien los rionegrinos y rionegrinas conocen muy bien y saben todo lo que trabaja por ellos. No hay una ciudad, no hay un pueblo o una Comisión de Fomento de nuestra provincia en la que no se vea la mano de Alberto Weretilneck. La gente sabe que les garantiza honestidad y hombría de bien, pero también un ambicioso proyecto de provincia que seguimos construyendo.

A un año de que nuestros vecinos nos hayan revalidado su confianza y nos dieran la responsabilidad de Gobernar Río Negro, sólo me queda agradecerles y ratificarles una vez más que seguiremos trabajando todos los días para cumplir el gran sueño rionegrino.

*Presidente del bloque de legisladores JSRN