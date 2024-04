«A no calentarse». El gas aumentará todos los meses

En una decena de resoluciones el Enargas publicó los incrementos correspondientes a los componentes de transporte y distribución, que se verán reflejados en las facturas de mayo. Los aumentos, que alcanzan hasta el 300% serán mensuales y el precio del gas estará dolarizado.

Las tarifas de gas registrarán un aumento a partir de este miércoles 3 de abril que comenzará a reflejarse en los bolsillos golpeados de los argentinos en virtud de las facturas que reciban a partir de mayo. Finalmente, el gobierno aprobó el nuevo cuadro para las tarifas de gas que cobrarán las distribuidoras de todo el país.

Este miércoles el Enargas publicó los incrementos correspondientes a los componentes de transporte y distribución, con un impacto del 300% promedio para las distribuidoras (responsables del transporte y distribución del gas desde los centros de producción hasta los hogares), entre las que se encuentran Metrogas, Transportadora Gas del Sur, Gasnor, Nartugy BAN, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Litoral Gas, Gas NEA, Camuzzi Gas Pampeana y Redengas.

Se estima que estos componentes representan alrededor del 35% del costo total de las facturas, con lo cual tendrán un importante impacto en la factura que reciban los usuarios a partir de mayo.

Este aumento es uniforme para todos los usuarios, ya que no hay segmentación en estos componentes de las facturas.

Aunque los pedidos de ajuste realizados por las empresas no son vinculantes, era claro que se esperaba un aumento en la medida en que la mayoría de las empresas reportaron pérdidas el año pasado debido al congelamiento de sus ingresos en un contexto de alta inflación.

Así, mediante las resoluciones 112,113, 114,115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 123/2024 el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó la fórmula de actualización tarifaria mensual, que tiene en cuenta las zonas de residencia; los cargos de consumo; los precios mayoristas, conocidos como Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST); el transporte y la distribución.

Aumento mensual y con nueva fórmula

Según el último aumento, en la boleta del servicio de abril, que se pagará en mayo, los usuarios del Nivel 1 (altos ingresos) y los del servicio general que no son residenciales pagarán entre u$s 2,70 y u$s 2,95 por millón de BTU.

Por su parte, los usuarios N2 (bajos ingresos con tarifa social) pagarán por el gas entre u$s 0,74 y u$s 0,78 por millón de BTU desde el mes que viene. Los N3 (Ingresos medios) abonarán entre u$s 1,10 y u$s 1,17 por millón de BTU.

El mayor impacto se hará sentir con este nuevo cuadro tarifario, que comenzará a regir a partir del 1° de mayo, cuando el precio del gas pase a costar entre u4s 4,20 y u$s 4,50 por millón de BTU, dependiendo la zona del país. Esto representará una fuerte disparada en un período donde los consumos serán más altos por el invierno.

La dolarización de la tarifa de gas

De acuerdo con la resolución de la Secretaría de Energía, los valores seguirán expresándose en pesos, de acuerdo con el precio vendedor del tipo de cambio del Banco Nación “observado entre los días 1 y 15 del mes inmediato anterior al traslado de los precios”.

De esta manera, los aumentos promedio en dólares serán de 174% en abril y de 53,3%, en el período mayo-septiembre.

Nicolás Gadano, Economista Jefe de Empiria Consultores, comentó a PERFIL que “hay una modificación muy relevante, ya que por primera vez la Secretaría de Energía fija precios para la demanda en dólares, con ajuste según su cotización y expresada en pesos. Es positivo para sostener el valor real de las tarifas”.

De esta manera, según Gadano, las tarifas se actualizarán 2% por mes si se mantiene el esquema de devaluación establecido por el Gobierno. “Si el crawling peg fuera más grande, habrá que agregarle esa devaluación al aumento de la tarifa.”

Los nuevos precios del gas

Para los usuarios residenciales N1 (altos ingresos) y los sectores productivos (comercios e industrias) de forma estacional: del 1 al 30 de abril; del 1 de mayo al 30 de septiembre, y del 1 de octubre al 31 de diciembre del corriente año:

Abril: Pasa de 0,96 USD/MMBTU a entre 2,79 y 2,95 USD/MMBTU, según distribuidora.

En relación a los segmentos N2 y N3, para el mes de abril, el traslado del nuevo PIST se hará de la siguiente manera:

N2: pasa de 0.28 USD/MMBTU a 0,74-0,78 USD/MMBTU, según distribuidora.

N3: pasa de 0.64 USD/MMBTU a 1,12-1,17 USD/MMBTU, según distribuidora.

Teniendo en cuenta consumos promedio residenciales en los tres niveles de segmentación, el valor de consumo por gas PIST pasará de $2.073,7 (marzo/24) a $6.505,3 (a partir de abril/24):

N1 pasará de $2.961,3 a $9.270,5.

N2 pasará de $838,0 a $2.462,2.

N3 pasará de $1.975,1 a $6.375,3.

Fuente: Perfil