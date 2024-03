UPCN pide al Gobierno la emergencia sanitaria

(ADN).- “La situación de salud pública es tan aguda que el gobierno debería manifestarla claramente e impulsar la emergencia sanitaria”. Así lo aseguró el dirigente de UPCN Luis Rosas, quien realizó una fuerte crítica al Ejecutivo por el manejo del conflicto y la relación con los gremios.

“Lo que hay que resolver es el problema de salud pública, que no es sólo el problema de los salarios. Los hospitales no tienen el mínimo de los medicamentos para atender a la sociedad, hay problemas de infraestructuras que los funcionarios de salud que antes eran directores conocen perfectamente”, sostuvo.

Y agregó: “No es un gobierno que llega recién, es del mismo signo partidario. El gobernador puede hacer las diferencias que quiera -con la gestión anterior- pero a la gobernadora que tuvimos la puso él, yo eso no me lo trago. Parece que todos los problemas pasan por los anteriores. En la transición se dijo que todo estaba bien pero ahora aparecen 30 mil millones de deuda que no contrajimos los trabajadores”, criticó.

Rosas acusó “al compañero que era director del hospital de Viedma, Jose Pacayut de haber sido premiado al ser designado en un cargo en Salud, al ministro -Fabián Zgaib- lo premian con ser legislador. Pacayut reclamaba con Asspur y hoy se sienta para no darle una respuesta favorable a los trabajadores”.

Precisó que según los trascendidos en la reunión que el gobierno mantuvo aparte con “ese gremio -Asspur- se habló solo de salarios, y no de las dificultades del sistema. Ahora qué digan claro cuál sería el aumento para la 1904, que es de 76 mil pesos, y para la 1804 sería de 23 mil pesos. Hay que hablar claro, porque si no parece que nos interesa sacarnos una foto para decir que estuvimos con el gobierno. El gobierno es el patrón, nosotros somos gremio y tenemos que estar en defensa de los trabajadores”.

El dirigente además remarcó que «el salario de los trabajadores se tiene que resolver en la Función Pública. Todo ofrecimiento que haya será bienvenido, pero quién garantiza que eso resuelve el conflicto. Ayer los trabajadores de Bariloche anticiparon que con esa respuesta no vamos a ningún lado, supuestamente Asspur salió contento y levantaba el paro, pero hoy hay un abrazo simbólico a los hospitales, este conflicto no se resuelve ahí”, aseveró.

“¿Qué vamos a hacer? Nosotros no somos Asspur, tenemos afiliados en todos los organismos, y si defendemos sólo a los de salud publica ¿Qué van a decir los compañeros de otros organismos? Hay que poner en ejercicio el convenio colectivo de trabajo. Si existiera no tendríamos este problema con salud”, indicó.

En cuanto a la participación de Asspur en la Función Pública dijo que “el gobierno es quien tiene que decidir si tiene o no personería gremial y si trabajamos en el marco de la legalidad o no. UPCN no es nadie para decidir que Asspur no concurra”. No obstante, aseveró que “de acuerdo a la ley Asspur no está en ese marco, son leyes, las respetamos o no las respetamos”.

Manifestó que “ninguno de los gremios nos podemos arrogar que encabezamos el conflicto, son los autoconvocados, afiliados a los distintos gremios, quienes lo llevan adelante”.

En un comunicado UPCN dijo que esperaban “que se trate el contenido del documento porque estamos convencidos de que la crisis es profunda, estructural y de fondo que afecta a todos los rionegrinos y que si el gobierno esta verdaderamente interesado en generar soluciones, debe trabajar seriamente y junto a los representantes de los trabajadores para lograrlo”.

La gacetilla agrega que “no se trata únicamente de corregir ítem especiales de los salarios, sino que se debe abordar pensando que la situación económica general de las y los trabajadores es desoladora, ni hablar de la realidad que enfrentan quienes viven en Bariloche, capitulo aparte el déficit habitacional que es una variable que agudiza la crisis”.

“Otra arista de este momento es que un ofrecimiento solo sectorial abre el debate general porque no existe ni un solo sector de la administración pública que escape a la necesidad imperiosa de actualizar los salarios a la realidad inflacionaria que deteriora sistemáticamente la vida de cada trabajador y de sus familias”, indica.

“Tener que escuchar a un funcionario que meses atrás fue mandamás hospitalario, fragmentar en lo salarial la crisis de nuestros hospitales es por lo menos indignante. Como dijimos en la reunión, nuestro gremio va a colaborar para que los trabajadores puedan mejorar su condición y le reiteramos al gobierno que avance inmediatamente en solucionar los problemas estructurales para transformar el sistema se salud publica”, concluye.