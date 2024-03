Río Negro pierde recursos y las demandas sociales crecen

(Por Leandro García*). – La política económica de Javier Milei y el decreto 70/2023 reducen los recursos de la provincia, y su capacidad de responder a las demandas sociales crecientes en Rio Negro en materia de salud, educación y en los comedores barriales.

Es necesario que la dirigencia política en su conjunto y sobre todo quienes tenemos responsabilidad institucional trabajemos para derogar el decreto 70/2023, recuperar los fondos nacionales y transferencias no automáticas, y frenar el ajuste brutal sobre el salario, las jubilaciones y la obra pública que provoca este desastre social y económico en el país y en Rio Negro.

La crisis se acelera y el gobierno nacional no parece torcer el rumbo, valoramos que Rio Negro integre la liga de gobernadores patagónicos para sentar una posición conjunta en defensa de nuestros intereses y recursos, pero preocupa y alerta que esta iniciativa sea comandada por gobernadores macristas que convaliden el DNU 70/2023.

Menos Ingresos

Según el Ministerio de economía de Rio Negro en enero cayeron un 21% los recursos de origen nacional y casi un 5% los recursos tributarios y aproximadamente un 4% en febrero, en términos reales.

En el mes de febrero de 2024 se reconoció una pérdida total de 15.216 millones de pesos, lo que equivale al 90% de la masa salarial docente» para el mismo mes, o el 35% de la masa salarial total que pagó la provincia este mes». (Diario Rio Negro)

Entre diciembre y febrero, la pérdida de recursos económicos asciende a 37.000 millones de pesos, lo que equivale al 64% de la masa salarial docente acumulada en estos tres meses, y a un 25% de la masa salarial total.

¿Por qué Rio Negro tiene menos ingresos?

La recesión provocada por la caída de los ingresos y el consumo, más la paralización de la obra pública impactan directamente sobre la recaudación nacional y coparticipable, y sobre la recaudación provincial (alrededor del 80% proviene de Ingresos brutos) además de que ya no llegan las transferencias no automáticas (amparadas en leyes) que viene recortando arbitrariamente el gobierno nacional. Vale la pena aclarar que en su mayoría los fondos no son «nacionales» si no recursos de las provincias que recauda nación y debe coparticipar por ley.

¿Por qué caen los ingresos de las familias?

El decreto 70/2023 desreguló el sistema de precios, que después de la devaluación, se vio en los alimentos, el combustible, las tarifas de energía, los aumentos desmesurados de los medicamentos. Los precios encuentran techo solo en el punto en el que caen las ventas y sacrifican ganancias las empresas, es lamentable en el caso de medicamentos o insumos médicos que tienen demanda inelástica, no pueden dejar de comprar. Todo esto sin aumentos de salarios y jubilaciones, cae el consumo, la demanda interna, la producción y el comercio local.

Nuestra provincia

En salud, se reiteran los reclamos, ya sea por la falta de insumos básicos, medicamentos o incluso por las condiciones salariales de los profesionales. Mientras las desregulaciones del decreto 70/2023 siguen incrementando el peso de los medicamentos en el gasto total, y se permite la especulación de los laboratorios y empresas médicas con los precios. Recordemos que el decreto derogó la ley 27113 que declaraba y garantizaba el interés nacional y estratégico de la producción de medicamentos e insumos médicos. Y derogó también la ley 20.680 que penalizaba la retención y elevación de precios desmedida en bienes y servicios básicos, entre ellos los medicamentos e insumos básicos de salud.

En educación, no se van a iniciar las clases, Unter declaró paro el lunes y martes próximo, los docentes siguen cobrando los mismos salarios desde noviembre con un bono no remunerativo que se pagó en enero y febrero, mientras la inflación acumulada de diciembre (25.5), enero (20.6) y febrero (se estima 16%). Y la política de transporte nacional sumada al aumento de los precios y combustibles, pone en riesgo el transporte escolar y el acceso al transporte de cientos de estudiantes y familias que no pueden pagar el boleto de colectivo.

En similar situación se encuentran el resto de los trabajadores públicos provinciales y municipales, con una pérdida brutal de ingresos reales, y mayoritariamente bajo la línea de pobreza.

La obra pública está paralizada y los intendentes no tienen interlocutores en áreas claves del gobierno nacional (PROCREAR, Enhosa, SISU) para la continuidad de obras importantes como construcción de viviendas, infraestructura en servicios de energía o agua en barrios populares, entre otras, se encuentran sin destino.

La caída de las ventas minoristas (según Came en más del 30 % en enero) y el aumento de tarifas y alquileres genera el quiebre y cierre de pequeños y medianos comercios en toda la provincia.

Ya hubo en diferentes municipios de la ciudad reclamos y pedidos de sanción de la emergencia alimentaria, dado que la demanda de alimentos crece todo los días en los comedores, las organizaciones sociales reciben menos recursos de nación, y los municipios no pueden aportar más de lo que aportaban. Mientras el gobierno nacional amenaza en retirar los CDR de desarrollo social, despedir a sus trabajadores y desfinancia programas sociales.

La crisis económica y social es inminente sino se tuerce el rumbo, más allá de las miradas políticas e ideológicas, es inviable con el estado de las finanzas publicas provinciales responder a las demandas emergentes en nuestra provincia (Rio Negro depende hace muchos años de los recursos de origen nacional, 70% aproximadamente) y municipios con las políticas económicas llevadas adelante por Javier Milei.

Es urgente rechazar el DNU para frenar las grave situación que atraviesa Rio Negro, Unión por la Patria cuenta con 33 senadores y necesita 4 más para poder rechazarlo en la cámara baja, si los gobernadores patagónicos se ponen de acuerdo podemos terminar con este mamarracho jurídico que sigue haciendo mucho daño y nos conduce a una crisis política, económica y social.

*Legislador Provincial Bloque PJ-Nuevo Encuentro