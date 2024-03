Río Negro iría a la Justicia si no hay diálogo por las represas

(ADN). – La secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini, manifestó que si la Nación no convoca al diálogo sobre el manejo de las represas, la Provincia podría ir a la Justicia, mientras que destacó que la ley aprobada por la Legislatura y que regula las concesiones hidroeléctricas “viene a defender los recursos que nos son propios”.

Recordó que “a partir del año 1994, con la modificación de la Constitución Nacional, los recursos naturales pasaron a ser propiedad de las provincias, pero parece que al gobierno actual le cuesta entenderlo” e insistió en que “si no se nos convoca a un diálogo -que actualmente no existe- vamos a judicializarlo”.

Afirmó Confini que “si bien el contrato de concesión de las hidroeléctricas se inició previo a la reforma constitucional y actualmente está vencido, entendemos que una manera de defender nuestros recursos es poniéndoles un valor”.

«Las represas están altamente amortizadas”, dijo la titular de Energía y aseguró que “nosotros tenemos experiencias e Hidronor ha demostrado que puede construirlas y mantenerlas» e indicó que «creemos que estamos en condiciones de hacerlo también con Neuquén”.

No obstante aclaró que “no pretendemos ser únicamente sus administradores, sino también deseamos sumar al Estado nacional. Consideramos que no todas las actividades públicas son ineficientes”, pero puntualizó que “no vamos a regalar el recurso” y cuestionó que “lo que nos liquidan por regalías hidroeléctricas no es justo para las provincias”.

“El recurso más preciado, el agua, con el que se genera la energía eléctrica, es nuestro. Y el agua vale…y mucho. Nosotros, como rionegrinos, la vamos a hacer valer”, afirmó.

Al ser consultada por Quórum sobre las versiones que indican que ENARSA manejaría las represas, para privatizarlas luego, Confini adelantó que “hemos enviado una carta documento a la Nación y a los futuros concesionarios para advertir que cualquier actividad o decisión que se tome debe ser previamente consultada con las provincias”.