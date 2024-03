«Estoy preparada para roles provinciales y nacionales»

(ADN).-Nacida y criada en el seno de en una familia de raíz peronista, Claudia Montanaro es la mujer que más elecciones municipales ganó en las últimas dos décadas. Está referenciada en el senador Martin Doñate en la provincia, y con Néstor y Cristina Kirchner a nivel nacional. Por sus logros electorales y modelo de gestión en su ciudad, no descarta ser candidata a senadora o diputada nacional: «vengan a Cervantes a ver el modelo de gestión de una mujer peronista».

La intendenta aseguró que el rol del peronismo es “trascendental” en este momento de la provincia y del país. Pidió dejar los egos de lado y trabajar para la gente, “hay que trabajar por la unidad y por el objetivo mayor, antes que el personal. Es momento de dejar los egos y el peronómetro de lado”. Montanaro sentenció: “rascas un poquito y nadie resiste un archivo en el peronismo ni en la política de Rio Negro”. En ese sentido recordó el ejemplo del abogado Estanislao Caseaux que “el año pasado era la vara moral y ética del sorismo que expulsaba y sancionaba compañeros en el PJ, y en diciembre asumió por el macrismo y como referente de Tortoriello en Bariloche”.

-¿Cervantes tiene un modelo de gestión que se puede trasladar a la Provincia?

Yo creo que si, venimos de gestiones exitosas. Creo que quien conoce Cervantes se puede dar cuenta lo que ha cambiado. Esta es la tercera gestión, hubo dos mandatos anteriores del gobierno de mi padre que fue intendente y la verdad que el crecimiento que ha tenido la ciudad ha sido muy importante, y lo ves en cada uno de los barrios que se han duplicado y algunos hasta triplicado. En aquel entonces cuando se arrancaba con la gestión, teníamos una emergencia habitacional muy importante y en eso se comenzó a trabajar, primero identificando el problema y después tratando de ver cómo lo resolvíamos y de dónde podíamos conseguir fondos (nacionales,

provinciales y hasta municipales) para poder llevar adelante soluciones. Somos una provincia rica con gente pobre. Tenemos todo: tenemos mar, cordillera, Valle, ganadería, minería, petróleo… debería hacernos ser una provincia mucho más pujante y más rica. Hemos aprendido mucho, hemos crecido mucho y fundamentalmente tenemos siempre las ganas las ganas y el optimismo de vernos no solamente en nuestra ciudad transformada, sino de también ver una provincia pujante, porque me parece que eso va a hacer que la gente pueda tener una calidad de vida muy distinta, pueda progresar cada uno desde su lugar y que podamos ser una ciudad, una

provincia mucho más pujante.

–¿Su recorrido le permite proyectarse en un rol provincial o nacional?

Mi pertenencia es clara, me referencio en el sector del peronismo de Rio Negro que lidera y conduce el Senador Martin Doñate y en el movimiento nacional me referencio en Néstor y Cristina. Es el lugar desde donde me siento respetada, conducida y apoyada para la gestión y fundamentalmente me representa el modelo de país y de construcción política que busca construir una sociedad más justa, con desarrollo y con paz social.

Ahora bien, si es por mi experiencia, resultados y madurez adquirida en estos últimos años le debo decir que si, por supuesto me veo en roles provinciales o nacionales.

Incluso creo que después de tres mandatos consecutivos, cosa que, de nuestra generación, soy la única compañera mujer en Rio Negro que tiene ese logro. Siempre desde el peronismo y el partido justicialista. Así que no solamente me siento en condiciones de representar a Rio Negro y a mi partido en el congreso nacional o en lugares de alta responsabilidad. Si es por resultados y pergaminos, que vengan a Cervantes a ver el modelo de gestión de una mujer peronista.

Así que me parece que sí, que tranquilamente las experiencias de muchos jóvenes, de muchos militantes y de muchos a los que nos ha tocado estar a cargo de nuestras ciudades podemos ser un capital humano y político que puede ser protagonista y útil no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional.

-¿Cómo ve el futuro del PJ en Río Negro?

El peronismo siempre será una alternativa de gobierno en Rio Negro y en el país. Creo que el partido se ordenó después de muchos líos administrativos y políticos. A mí no me gusta andar desparramando culpas, ni me caracterizo por tener el dedo acusador. Es más, incluso cuando algún adversario interno termina siendo el candidato, nosotros siempre ayudamos y trabajamos para ese compañero tenga el mejor resultado.

El ejemplo es la última elección nacional con la candidatura del compañero Martin Soria. Es más, incluso fue nuestro espacio que lidera el senador Doñate el que consiguió los avales y organizó hasta la fiscalización poniendo toda la estructura del partido a disposición, incluso me animo a decir sin riesgo a equivocarme que pusimos más tiempo y esfuerzo que los dirigentes del propio sector de los hermanos Soria.

Debemos entender que hay que unirse y sumar más todavía de lo que hoy somos en el peronismo. Si entendemos eso podemos hacer grandes cosas por Rio Negro y por la Argentina. El país necesita y necesitará un peronismo convocante, abierto y que sume teniendo en claro qué proyecto de país y de provincia queremos.

Creo que vienen tiempo dramáticos para el país y para la provincia. Y que el peronismo tiene que estar a la altura de las circunstancias. Dejar de poner todo el esfuerzo en las internas y el internismo sería la primera conducta que deberíamos tener. No se puede andar con el peronómetro, con el dedo acusador, con el rostro fruncido y siempre enojados y maltratando, denunciando a quién no es de mi sector.

Eso no va más, no le sirve a nadie. Hay que madurar.

-¿Qué opinión te merece los encuentros cerrados de otros sectores del PJ?

Suelen aparecer en diferentes momentos encuentros de sectores del PJ que no buscan más que el objetivo personal, por sobre el colectivo. Veo en muchas cosas que tres o cuatro compañeras o compañeros se reúnen y exigen lugares y protagonismo cuando lo tuvieron ya durante muchos años y les fue bastante bien, aún sin haber disputado nunca, ni encabezando una lista. Yo les tengo afecto y respeto, pero hay que pensar en lo colectivo. Jamás pondría por encima de todos mis deseos personales, porque siempre fui orgánica y trabajé siempre en función de la unidad y el bien del conjunto.

Lo digo con respeto y, estoy convencida que, si es por resultados electorales y por gestión, soy la primera anotada en ser candidata. Pero desde nuestro espacio de pertenencia siempre ponemos por encima los proyectos grandes de unidad y de futuro estratégico. Siempre lo dice Martin Doñate, no se puede gobernar el todo desde una pequeña parte. Para representar a Rio Negro y toda su diversidad, la construcción de las propuestas debe ser amplia, heterogénea y diversa, tal como lo es Rio Negro y como lo es Argentina.

Eso debemos aprender en el peronismo de Rio Negro de una vez por todas y dejar de andar corriendo a todo el mundo con el peronómetro en la mano como muchachitos inmaduros.

-Los últimos años tuvieron desencuentros dentro del PJ…

Si hacemos un revisionismo de los últimos años, sufrimos denuncias penalmente en nuestro espacio por las decisiones democráticas del partido. En aquel momento, el apoderado legal (Estanislao Caseaux) y referente político del sector que ocasionalmente eran adversarios internos del partido, ejercía la vara moral y ética del tribunal de disciplina del PJ. Buscó expulsarme a mí, a otros intendentes y dirigentes del partido y a los pocos días terminó siendo candidato y funcionario de Mauricio Macri y Tortoriello en Bariloche. Y le estoy dando un solo ejemplo.

Mire si nos ponemos a revisar a cada uno de los dirigentes del peronismo y a cada uno le hacemos un repaso de su pasado, de su historia, de sus conductas personales, de cómo consiguieron sus lugares, a quién defendían antes y a quién defienden ahora, a quién nunca se les ocurriría atacar porque les deben sus plantas permanentes en el Estado, las idas y vueltas que han tenido por todos los sectores internos y los resultados y trayectorias que han tenido cada uno, sería una cacería de brujas imposible de parar.

Hay que dejar de ser funcionales a la derrota. Barajar y dar de nuevo. Dar vuelta la página y comenzar a construir un nuevo presente y un gran futuro para el país y para Río Negro.

-¿El PJ sufrió un punto de inflexión insalvable?

Nosotros tenemos espíritu constructivo. Yo creo que debemos terminar con este tipo de persecuciones, operaciones, dejar de instalar la idea de que un sector es el más peronista y el otro es el traidor, de que unos son los buenos y otros son una basura, de que unos tienen los méritos y los otros son unos regalados. Hay que aprender a integrar, a dejar los egos y odios o revanchismos personales y hacer un gran esfuerzo por construir en unidad con nuestras diferencias y con nuestras identidades. No puede ser que lo único que los motive algunos y la única agenda que tengan sea la de la interna y la de atacar al compañero o compañera que piensa o actúa distinto. Eso no va más. Acá si rascamos un poquito la historia de cada uno dejaríamos en evidencia sus contradicciones y miserias. Basta de escupir para

arriba.

Como mujer, como peronista, como militante, que gobierna y gana elecciones hace un par de décadas creo que tengo la suficiente autoridad para, por lo menos, ser escuchada. Y si cada uno desde el lugar que le toca hace todos los esfuerzos por hacer bien su tarea, creo que el país y la provincia pueden tener la oportunidad de salir adelante más temprano que tarde con un peronismo como protagonista. Si nos quedamos en la chiquita, si nos dedicamos a acusar, denunciar, denigrar y maltratar a los compañeros que no piensan como uno, lo único que vamos a lograr es que vengan los Milei en el país, en la provincia y en los municipios.

Mi objetivo y el de mis compañeros es trabajar para saber que el otro compañero o compañera tiene cosas buenas para aportar y dejar de mirar sus errores, sus contradicciones o sus miserias. Es la única manera de construir algo sano y que genere esperanza y expectativas en la gente que ya demasiado tiene sufriendo cada día a Milei y las consecuencias de sus políticas.