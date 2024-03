El rector de la UNRN dijo que “nos ahorcando desde Nación”

(ADN). – El rector de la Universidad de Río Negro, Anselmo Torres, reclamó en conferencia de prensa, una actualización del presupuesto universitario para hacer frente a la crisis de las instituciones de educación superior, que calificó como “la más profunda desde la vuelta de la democracia en términos de ahogo presupuestario”.

Torres brindo una conferencia de prensa, donde se refirió al contexto que determinó que el Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica de la UNRN declarara la Emergencia Económica Financiera de la Universidad.

Estuvo acompañado por la secretaria de Programación y Gestión Estratégica, Claudia Legnini y el secretario de Asuntos Institucionales, Rodrigo Fuentes y se refirió a la desactualización y congelamiento presupuestario que sufre el sistema universitario argentino y que obliga a declarar esta herramienta jurídica para disponer de “mayor flexibilidad para tomar decisiones en un contexto de crisis”.

El rector de la UNRN, informó que en 2023 el presupuesto para todo el sistema universitario fue de 770 mil millones pero que, por el contexto inflacionario, se ejecutaron 2 billones. En ese mismo año la partida para gastos de funcionamiento fue de 45 millones de pesos mensuales, la misma ofrecida por el gobierno nacional en la actualidad para afrontar gastos de servicios, alquileres, insumos de laboratorios, movilidad para trabajos de campo de estudiantes y docentes, y becas.

Nos están ahorcando

Anselmo Torres destacó que «En la UNRN más austeros de lo que hemos sido hasta la fecha, no podemos ser: tenemos la menor proporción docente/estudiantes, la menor proporción de autoridades respecto del sistema universitario, estamos funcionando en muchas localidades, tenemos más carreras que otras universidades que tienen más recursos. Más no podemos hacer. Si tenemos que seguir retocando cosas, no es producto de una ineficiencia interna, sino que es consecuencia de cómo nos están ahorcando presupuestariamente desde Nación».

Y anunció que es voluntad de la Universidad mantener las puertas abiertas pero que «iremos cortando todas las actividades colaterales para mantener las tres sustantivas: producir conocimiento, hacer extensión y transferencia y asegurar la formación de profesionales, que es el dictado de clases».

Por otra parte, se mostró preocupado por el proyecto de ley que impulsaría el gobierno nacional para que el presupuesto universitario se calcule en relación a la cantidad de estudiantes y de egresados de cada institución.

Indicó en este sentido que “para tener gran cantidad de alumnos tenemos que estar insertos en una urbe de mucha población y eso es algo que no tenemos las universidades patagónicas”, por lo que se trataría de “un proceso de centralización muy preocupante”.

«Nuestra universidad realmente ha venido a dinamizar el contexto de la región y de la Provincia en particular. Hay más de 15 mil estudiantes, más de 3 mil egresados ya en estos casi 15 años de funcionamiento. Abarcamos un gran territorio dictando clases y eso ha modificado la fisonomía de la sociedad en esos lugares; venimos a construir conocimiento con investigaciones y con transferencias de ese conocimiento que robustecen el desarrollo regional», explicó Torres.

Y señaló que “en todo el territorio patagónico hay 98.000 estudiantes” por lo que la eventual inexistencia de las instituciones de educación superior en el territorio tendría, un importante impacto en el territorio; “es uno de los puntos que venimos discutiendo con las y los rectores de las universidades patagónicas”.