Vuelve el TC en Viedma. Aporte privado y logística oficial

(ADN). – El Turismo Carretera disputará la 2ª fecha del campeonato, el 16 y 17 de marzo, en el autódromo de Viedma, con aportes de recursos provenientes del sector privado, según se informó, mientras que el Gobierno de Río Negro aportará toda la logística relacionada con el servicio de salud, seguridad y bomberos, fundamentalmente.

La categoría se presentará por 10ª en esta ciudad, desde el 2015, adonde se corrió en forma ininterrumpida, inclusive en 2020 que fue el año de la pandemia del COVID 19 ya que por entonces se corrió en febrero, días antes del confinamiento obligatorio que implementó el gobierno nacional.

Ya están a la venta las entradas para adquirirlas de manera on line. El valor de la general es de $15.000 y permite la ubicación del público en los perímetros de la pista y dentro del predio. El ticket de boxes cuesta $30.000 y contempla el acceso a la tribuna de esa zona y el ingreso en todo momento al interno de boxes, pero no a la calle de boxes principal, donde por razones de seguridad se podrá ingresar cuando no haya actividad en pista y la organización lo permita por cronograma. Las entradas se pueden adquirir en ticketmania.com.ar.

Tanto para la general como para boxes, los menores de 11 años no abonan entrada. Los jubilados con carnet ingresan gratis a sectores generales, al igual que los discapacitados con certificado (el acompañante ingresa sin costo en el caso que el discapacitado no pueda ingresar por sus propios medios). El resto de los espectadores, sean hombres o mujeres deben abonar su ticket.

El precio de las entradas no incluye el vehículo, cuyo pase se podrá comprar de forma presencial en el autódromo durante el fin semana de la carrera.

El público podrá ingresar al predio desde el viernes 15 a las 13 horas. En el autódromo deben buscar el centro de canje de pulseras por entradas anticipadas. Allí muestran el código QR que les llegó por mail, ya sea en el celular o pueden llevarlo impreso para ser escaneado por personal de acreditaciones.