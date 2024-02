Vicegobernadores denuncian venganza política de Milei

(ADN).- Los vicegobernadores que integran el FOVIRA lanzaron fuertes críticas contra el presidente Javier Milei y sus medidas económicas. Criticaron la quita de fondos (como el incentivo docente y los subsidios al transporte) y hablaron de «venganza política» de la Casa Rosada tras la caída de la Ley Ómnibus.

El Foro Permanente de Vicegobernadores y Vicegobernadoras de las República Argentina, manifestó su «enorme preocupación ante la despiadada avanzada del Gobierno nacional, sin precedentes en nuestra historia democrática, en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados, al tiempo que alertamos por la feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y el desprecio por el sistema federal que nos rige».

Además, apuntaron contra el presidente Javier Milei, quien opera por «vengan política» contra las provincias, tras el ajuste y la quita de fondos a los distritos del país.

«El método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar ‘venganzas políticas’, como la decisión de no girar a las provincias los fondos para complementar los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros, medidas que sufren las vecinas y los vecinos y que no tiene lógica ni sentido, más que esa ya enunciada e irracional “venganza política” en contra de gobernadores e intendentes responsabilizados por no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público», advierte el escrito.

En este punto, informaron que «desde el gobierno central se siguen promoviendo políticas e instrumentado medidas que en dos meses han empeorado inmensamente una situación que era muy complicada y que precisaba mesura, conocimientos, experiencia, gran responsabilidad y una extrema empatía por las y los argentinos, en particular en los sectores más vulnerados por las dificultades no superadas en los últimos años».

El Foro está presidido por Verónica Magario (Buenos Aires); e integrado por los vicegobernadores de Catamarca, Rubén Dusso; Formosa, Eber Solís; Jujuy, Alberto Bernis; La Rioja, Teresita Madera; La Pampa, Alicia Mayoral; Río Negro, Pedro Pesatti; Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, y Tierra del Fuego, Mónica Urquiza.

El documento cuenta con la adhesión de vicegobernadores y vicegobernadoras mandato cumplido: Analía Rach Quiroga (Chaco); Carlos Haquim (Jujuy); María Florencia López (La Rioja); Mariano Fernández (La Pampa); Eduardo Mones Ruiz (San Luis); y Alejandra Rodenas (Santa Fe).