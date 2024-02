Guiño de Unión por la Patria al Impuesto País

(ADN).- La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP), Victoria Tolosa Paz, afirmó que «el único artículo que vale la pena» de la Ley Ómnibus es la coparticipación del Impuesto País, y destacó «la lucha de los gobernadores» para incluirlo en el debate del martes en el Congreso.

En declaraciones radiales, la legisladora ironizó que el proyecto «Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», comúnmente llamado Ley Ómnibus, «no son tan bases, porque el 41% de esa ley quedó detenida por la Justicia o el Parlamento».

«Veremos el martes qué le va a quedar a esa Ley Ómnibus, que fue a desguace, porque se desarmaron los pilares de la estructura» del proyecto legislativo que impulsa el presidente Javier Milei, añadió.

Para Tolosa Paz, la Argentina «perdió otra oportunidad» con la gestión de La Libertad Avanza (LLA), ya que la gestión actual «tenía el 56% de la confianza y se la fue gastando día a día porque arrancó mal» al «negar» al Parlamento, e intentar «dar vuelta la Constitución con un DNU, por olvidarse de la República y el equilibrio de los tres poderes del Estado».

Tolosa vs. Scioli

Por otra parte, la legisladora criticó a Daniel Scioli por aceptar el cargo de secretario de Turismo, Ambiente y Deporte en el Gobierno de Milei: «Me enoja mucho. La degradación de la política, entre otras cosas, es por la inconducta de muchos dirigentes que cambian rápidamente no solamente de ideas, sino las adhesiones a gobiernos que están en las antípodas».

«Acaba de rifar una enorme experiencia política. Me apena, me duele, pero fundamentalmente me enoja», lanzó.