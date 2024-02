Para Bullrich, JxC está en una etapa de “post morten”

(ADN). – Patricia Bullrich señaló en una nota en La Nación que la ley ómnibus “no vuelve más al recinto” después de haberse caído la sesión de anoche, y fue contra sus exsocios políticos.

A su vez, liberó de toda crítica al bloque Pro en Diputados por votar a favor del gobierno, la ministra de Seguridad cargó contra Horacio Rodríguez Larreta, y afirmó que aseguró que Juntos por el Cambio está en una etapa “post mortem” y que se unió al kirchnerismo.

“Viva el consenso, carajo”, posteó Rodríguez Larreta en su cuenta de X (ex Twitter) tras la derrota de la administración mileísta, a la vez que los criticó por “despreciar” ese consenso y la gestión.

También Bullrich se mostró a favor de que Pro confluya con La Libertad Avanza en un nuevo espacio, y que deje de lado a los radicales y a la Coalición Cívica (CC)-Ari, antiguos laderos.

En sus extensas declaraciones en La Nación, dijo además que en este momento que sus exsocios tenían la posibilidad de ir hacia el cambio se fueron “para el otro lado totalmente” y se unieron “a su peor enemigo”, en relación con el sector de Unión por la Patria (UP), que votó en contra de todo el proyecto al igual que la izquierda. “Mi pregunta es: ¿quieren que haya un recambio de gobierno ya? ¿Eso es lo que se busca?”, marcó y aseveró: “Bueno, conmigo se van a encontrar. Yo no me rindo, ni un minuto me rindo”.