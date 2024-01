Miler también cuestionó a Domingo: «es parcial»

(ADN).- El jefe de la CGT de la Zona Atlántica, Damián Miler, se sumó a los dirigentes políticos que cuestionaron al diputado nacional Agustín Domingo (JSRN) por su acompañamiento a la Ley Ómnibus. Dijo que tiene «una mirada parcial» de la provincia y por lo tanto de la defensa de los intereses rionegrinos. Criticó que avalara las medidas del presidente Javier Milei sobre la «flexibilización» del derecho de los trabajadores.

En un extenso comunicado, le pidió que convoque a los gremios para conocer la realidad de los trabajadores.

“Eliminar rigideces”

Señor diputado por Río Negro, Agustín Domingo:

En relación a las manifestaciones públicas de la decisión tomada por usted, le decimos que no queremos confrontar ni producir una nueva grieta en la provincia, ni mucho menos en la política de Río Negro, pero las expresiones unilaterales y parciales, generan el rechazo de la sociedad. Y como parte de esta sociedad queremos reforzar lo que expresa este diputado respecto de ser críticos, dialoguistas y constructivos. La CGT permanentemente refuerza y manifiesta la importancia del diálogo social tripartito o cuatripartito institucionalizado.

Hablar de los derechos de los rionegrinos, es hablar plenamente de todas y todos los habitantes del pueblo de Río Negro, defender solo de los intereses de algunos sectores y no de todo el arco del mundo del trabajo es tener una mirada parcial de la realidad.

Debe ser el Estado el rector de las riquezas de la provincia y elaborar la planificación política junto a empresarios y trabajadores, pero sus expresiones son parciales ya que ha hablado particularmente con algunos sectores y no lo ha hecho con quienes representamos los derechos de la mayor población de la provincia.

Dice usted que es dialoguista pero hasta el momento no ha convocado al diálogo al arco sindical, manifestando el mismo síndrome de la mayoría de los políticos, creen que porque el pueblo los eligió pueden ser librepensadores, desconociendo el diálogo social tan necesario y fundamental en la política. Los rionegrinos le dimos el voto para que sea el representante de todas y todos, pero sólo se sentó a hablar con las cámaras empresariales, desconociendo a la gran mayoría de los representantes de los trabajadores. Usted tiene una mirada parcial de lo que significa la defensa de los rionegrinos y rionegrinas.

Habla de “eliminar rigideces” respecto a los derechos laborales mostrando claramente su visión parcial de las relaciones del trabajo con una mirada meramente empresarial.

Es mentira que flexibilizando derechos se genera mayor empleo. Desde el sector de la Construcción, la instrumentación de la Ley 22250 No ha logrado un crecimiento cuantitativo en el número de trabajadores registrados, pero si configurándose como una ley dinámica para el desarrollo de la actividad.

Dice usted que como diputado todo lo que hace lo consulta a su partido y a Alberto Weretilneck como máximo representante de su partido, cuando nuestro Gobernador ha salido públicamente a manifestar su postura de rechazo al DNU y a la Ley Ómnibus.

Hablar de defender el territorio es entender que la defensa territorial implica defender el derecho a la propiedad, a la soberanía, al trabajo y a los derechos adquiridos de todos y cada uno de sus habitantes.

Defender la soberanía provincial implica amparar, proteger y resguardar los recursos pesqueros, hidrocarburíferos, eléctricos, hídricos, mineros. Velar por la participación provincial en las negociaciones del Gobierno Nacional con las empresas, sin dejar de regular ni por un instante los intereses colectivos de la sociedad y los derechos laborales de sus trabajadores, como así también defender a las obras sociales en defensa de sus afiliados.

La provincia no es una caja de zapatos, sino que contiene a todos los trabajadores y las trabajadoras, empresarios, jubilados, comerciantes y productores y cada decisión que se toma nos afecta a todos y cada uno.

Es necesario que usted entienda que le está dando dictamen a un DNU y a y una Ley ómnibus que son claramente inconstitucionales y que modifican toda la legislación argentina en contra de los preceptos constitucionales de esta Nación hasta ahora Soberana.

El Estado no debe dejar de atender cuestiones elementales para el bienestar de la sociedad toda y, por sobre todo de los sectores más desprotegidos, en cuestiones como la ley de alquileres, la movilidad jubilatoria, el control de precios.

Critica usted la reacción de las organizaciones sindicales y sociales con el Paro Nacional 24E frente a los embates violentos de este gobierno nacional, sin entender que son derechos adquiridos que este gobierno pretende arrebatar y sin tener en cuenta que ante una amenaza directa hay una reacción espontánea de quienes tenemos la obligación de defender los derechos de las y los trabajadores.

Por todo lo expuesto, lo llamamos a la reflexión y a que se reúna con los sectores del mundo del trabajo para que quienes tenemos el mandato de representar a los trabajadores le contemos cuáles son los verdaderos problemas que enfrentan a diario los trabajadores y sus familias. Le solicitamos que tenga la HUMILDAD de convocar a las distintas Regionales de la CGT de Río Negro para que podamos dialogar ANTES DE TOMAR DECISIONES POLÍTICAS Y NO DESPUÉS, justificando las razones de su accionar.

Damián Miler, Secretario General CGT Regional Viedma – Zona Atlántica Río Negro.