Concursos para toda la familia en la Fiesta del Mar

(ADN). – Con importantes premios para los ganadores, la Municipalidad de Viedma abrió las inscripciones a los concursos familiares que se realizarán en el marco de la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante, que se realizará del 25 al 28 de enero en El Cóndor.

Los concursos que se llevarán adelante serán de Castillos y Escultura de Arena, Campamento, Fotografía y Microrrelatos. Las bases y condiciones de cada concurso podes encontrarlas en la página web oficial a través del link https://viedma.gob.ar/concursos-fiesta-nacional-del-mar-y-el-acampante-2024/}.

De castillos y escultura de arena

Para el concurso de Castillos y Escultura de Arena los participantes deberán inscribirse el sábado 27 de enero, ese mismo día del concurso de forma presencial en el Parador de Deportes, ubicado en la Costanera del balneario. El concurso iniciará a las 16 y terminará a las 18.

Los premios para este concurso están patrocinados por Cementos del Valle y la empresa Vía Bariloche. El primer premio del concurso de Castillos serán $250.000 (Doscientos cincuenta mil pesos) y dos pasajes ida y vuelta a la ciudad de Bariloche, el segundo premio, se trata de $100.000 (Cien mil pesos) y un pasaje ida y vuelta a la ciudad de Bariloche y

el tercer premio, serán $50.000 (Cincuenta mil pesos).

De campamento

Por otra parte, para participar del concurso de Campamento, los interesados se podrán inscribir desde el viernes 26 de enero hasta el sábado 27 directamente en los campings. Para este concurso un jurado pasará por cada uno de los campings evaluando el campamento armado.

Los premios para el concurso de Campamento están patrocinados por Rio Net, Empresa Via Bariloche y Hotel Huinid y serán: primer premio la suma de $100.000 (Cien mil pesos); dos pasajes de ida y vuelta a la ciudad de Bariloche y tres noches de alojamiento en Bariloche para dos personas en habitación “Bosque” (No aplicable para temporada alta y/o fines de semana largo)

El Segundo Premio la suma de $60.000 (Sesenta mil pesos) y el tercer Premio la suma de $30.000 (Treinta mil pesos)

De fotografía

Asimismo para participar del concurso de Fotografía los interesados deberán: completar sus datos personales y carga de fotografía en el siguiente formulario en línea

https://forms.gle/3EmV8FZ48tZnxMKu9 y compartir la fotografía en su perfil personal de Facebook o Instagram utilizando las siguientes dos etiquetas: Facebook: @MunicipalidaddeViedma y @AgilNet, Instagram:@muniviedma y @agilnet

Los premios para este concurso se otorgarán de manera diferenciada para las categorías “La playa” y “La fiesta” (ver bases y condiciones) y serán patrocinados por la empresa Fibernext SRL, que pondrá a disposición un primer premio para la Categoría “La Playa” por la suma de $100.000 (Cien mil pesos) y un segundo premio de $75.000 (Setenta y cinco mil pesos) para la misma categoría.

La Fiesta-Microrelatos

Además habrá un primer premio para la Categoría “La Fiesta”, con una suma de $100.000 (Cien mil pesos) y un segundo premio $75.000 (Setenta y cinco mil pesos) para la misma categoría.

Para inscribirse en el concurso de Microrrelatos, los interesados podrán mandar su obra al correo electrónico bibliotecapolularelcondor@gmail.com, hasta el día sábado 27 de enero, indicando datos personales y de contacto.

En este certamen podrán participar personas mayores de 14 años con relatos que no superen los 3000 caracteres – el título es opcional y no cuenta dentro de la extensión oficial del mismo y deberán serán originales, escritos por el autor, inéditos en todos los medios (en papel, blogs, publicaciones electrónicas, en red sociales). Los que no cumplan esta condición no serán admitidos.

Los premios de este concurso están auspiciados por la Empresa Vía Bariloche y Pampagonia. El primer premio será dos pasajes de ida y vuelta a Bariloche y el segundo premio un asequibilidad del local Pampagonia.