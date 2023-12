Berros dijo que prefiere donar al aguinaldo a un comedor

(ADN). – El presidente del bloque de legisladores Vamos con Todos aseguró que prefiere donar el aguinaldo a un comedor o una escuela antes de que lo administre el gobierno de JSRN y consideró que el gesto del gobierno provincial de no pagar los aguinaldos a los funcionarios y a los legisladores de Juntos Somos Río Negro, que asumieron el 10 de diciembre es “puro make up, maquillaje, humo para la tribuna porque apenas representa un proporcional de 20 días de funciones”.

Destacó que cuando el gobierno anterior pagó una parte del bono de 60 mil pesos que se fijó a nivel nacional para todos los trabajadores “el primero que salió a decir que los legisladores y funcionarios no debíamos cobrarlo fui yo y luego la gobernadora y el vicegobernador decidieron la devolución”.

Para aclarar cuanto significa no cobrar el SAC, comentó que “en nuestro caso al único que se le descontaría el aguinaldo completo es a mí, porque mis compañeros y compañeras de bancada asumieron hace 10 días. Y yo no voy a darle el dinero al gobierno de Juntos Somos Río Negro que ha demostrado que no sabe administrar la cosa pública, prefiero dárselo a un comedor, a un club, una escuela, una asociación civil que lo necesite”.

“Me alegra por primera vez coincidir con Juntos Somos Río Negro al detallar una crisis de la que son responsables, porque esto no es de ahora, sino de hace varios años, cuando les advertimos que la deuda en dólares del plan Castello se iba a tornar inmanejable. Ahora responsabilizan al gobierno de Arabela Carreras como si hubiera salida de un repollo y no del mismo riñón de Juntos Somos Río Negro”, indicó Berros.